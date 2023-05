Szczena i Asia z „Chłopaków do wzięcia” zadebiutowali w klipie disco-polo. Teledysk podbije serca fanów?

Co się stało?

Życiowa droga Szczeny nie jest prosta. Rysiek Dąbrowski zdobył rozpoznawalność dzięki programowi "Chłopaki do wzięcia". Był jednym z najpopularniejszych bohaterów tego programu, choć liczba jego fanów prawdopodobne jest porównywalna z ilością jego przeciwników. Charakterny chłopak nie przemianował się "drobnostkami", nie stronił od alkoholu, bywał agresywny i nierozważny. Z jednej strony wciąż na własne życzenie ładuje się w kłopoty - i to poważne, łącznie z więzieniem. Z drugiej strony jest niezwykle wytrwały w próbach podniesienia się i zmiany swojego losu. W tych próbach często towarzyszy mu ukochana - Asia, choć bywały okresy, kiedy kobieta dawała sobie z nim spokój. Teraz wygląda na to, że para po raz kolejny szuka swojej drogi.

Szczena zniknął z mediów na kilka miesięcy. Teraz wraca z hukiem

Przez kilka miesięcy o Ryszardzie Dąbrowskim było cicho. Jego dom stał opuszczony, a o nim samym krążyły pogłoski, że ponownie trafił do więzienia. Pusto było równiez w jego mediach społecznościowych. Choć był taki moment w jego życiu, że miał szansę wyjść na prostą. Po poprzedniej odsiadce próbował ułożyć sobie życie z Asią, urodził im się syn, a Szczena całkiem nieźle radził sobie w walkach MMA. Niestety szybko wyszło na jaw, ze wiele z tego, to gra pozorów. Dla sportu miał rzucić mocne napoje, jednak szybko przyznał się, że w ringu radzi sobie tylko po kilku głębszych. Rodzinna sielanka też się skończyła, bo mężczyzna pod wpływem robił się agresywny, krążyły nawet pogłoski, że pobił synka i dlatego ponownie trafił za kratki.

Ryszard Dąbrowski i jego ukochana Asia wystąpili w teledysku disco-polo

Od kilku tygodni celebryta znów regularnie pojawia się mediach. Na jego profilach pojawiły się nowe posty, a on sam firmuje swoim nazwiskiem nowa produkcję zespołu disco-polo Młode Wilki. W teledysku do piosenki "Piękna jak róża" występuje razem z Asią. Czyżby po raz kolejny wziął się w garść i próbował poskładać swoje życie. Jeśli tak, to życzymy mu wytrwałości i sukcesów.

