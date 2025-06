Huczy o tym, co zrobiła Kayah na koncercie dla Elżbiety Dmoch! TVP jeszcze tego nie pokazała. Te obrazki wryją się w pamięć

A to niespodzianka!

Zwycięzca Eurowizji 2025 jest powiązany z Polską! Ma dużo do powiedzenia o polskiej kuchni!

TŁUMY gwiazd na 70. urodzinach Kwaśniewskiej! Do północy biesiadowali w luksusowym lokalu

Anna Wyszkoni na konferencji prasowej 62. KFPP w Opolu postawiła na modowy eksperyment – dwukolorowy komplet z nietuzinkowym krojem, który z pewnością nie był bezpiecznym wyborem. Biała, mocno rozbudowana góra w połączeniu z czarnymi spodniami stworzyły look nowoczesny i intrygujący, ale nie wszystkim przypadł on do gustu.

Modowy ekspert i stylista Michał Musiał nie zostawił na tej stylizacji suchej nitki. Jego opinia była jednoznaczna:

Anna Wyszkoni wybrała stylizację, która całkowicie zaburzyła jej proporcje. Miało być nowocześnie i modowo, a wyszło po prostu dziwnie. Nogawki spodni są zdecydowanie za krótkie, a rękawy za długie. Mocno rozkładająca się góra stylizacji także nie wygląda dobrze. Na plus jest jedynie kolorystyka, która nie przyćmiła urody wokalistki. Reszta jest do poprawy

— stwierdził w rozmowie z Plotkiem.

POLECAMY: Anna Wyszkoni niby ubrana, ale i tak wszystko widać. Światła fleszy zrobiły swoje. A gdy się odwróciła, pokazała coś jeszcze!

Nowoczesny garnitur z kobiecym akcentem. Anna Wyszkoni pokazała, że nie brakuje jej odwagi

Choć opinia eksperta była krytyczna, warto zauważyć, że stylizacja miała też swoje atuty. Anna Wyszkoni wybrała garnitur z nowoczesnym twistem – biała góra z szerokim kołnierzem i dekoltem w szpic świetnie podkreślała szyję i obojczyki. To element, który dodaje sylwetce lekkości i kobiecego wyrazu.

Zamiast klasycznego garnituru, wokalistka postawiła na artystyczny look. Przedłużone rękawy i dolna część przypominająca frak wprowadzają nutę awangardy. Taka forma nie każdemu przypadnie do gustu, ale bez wątpienia pokazuje odwagę w modzie.

ZOBACZ TAKŻE: Anna Wyszkoni śpiewała "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka". 23 lata później trudno ją rozpoznać

Do wyrazistego stroju Ania dobrała czarne, klasyczne szpilki – prosty wybór, który nie odciąga uwagi od stylizacji. Biżuteria, jeśli była obecna, została ograniczona do minimum – to zgodne z obecnym trendem na subtelne dodatki. Krótka, wygładzona fryzura i makijaż w naturalnych tonach doskonale dopełniły całość.

Look Ani Wyszkoni był z pewnością odważny i daleki od klasyki. Czy eksperyment się udał? Zdania, jak widać, są podzielone.

Tak wyglądała Ania Wyszkoni na początku kariery. To ona jako pierwsza wokalistka Łez nagrała kultową Agnieszkę! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.