Szczuplutka Justyna Steczkowska i jej długie nogi w drodze na próbę przed Eurowizją 2025. Ależ ona ma figurę!

Justyna Steczkowska od początku maja przebywa w Bazylei, gdzie udziela wywiadów i przygotowuje się do występu w Eurowizji. Wszyscy Polacy mają nadzieję na to, że gwieździe, która wraca na eurowizyjną scenę po 30 latach, uda się przejść przynajmniej do finału. Ale póki to nastąpi, Steczkowska musi skupić się na półfinale. Reprezentantka Polski zaprezentuje się jako druga podczas pierwszego z dwóch półfinałowych koncertów.

Kiedy Eurowizja 2025?

Finał Eurowizji 2025 zobaczymy w sobotę 17 maja. Zostanie on poprzedzony półfinałami. Pierwszy półfinał konkursu Eurowizji odbędzie się 13 maja, a drugi dwa dni później - 15 maja. W każdym z nich o awans zawalczą wokaliści i zespoły z 15 państw. Dalej przejdzie tylko najlepsza dziesiątka.

Justyna Steczkowska w drodze na próbę przed półfinałem

Steczkowska jest już na ostatniej prostej przed półfinałem. 13 maja da prawdziwy show, do którego trenowała miesiącami. Dzień wcześniej gwiazda stawiła się na próbie generalnej, by przećwiczyć układ. Na jej instagramowym profilu pojawił się krótki filmik z drogi na tę próbę. Od Steczkowskiej nie dało się oderwać oczu!

Piosenkarka, w przeciwieństwie do swoich tancerzy, zawsze prezentuje się elegancko. Droga na próbę nie była wyjątkiem. Steczkowska pokazała się w czarnej, dopasowanej do ciała marynarce, która była bogato zdobiona, i w sandałkach na szpilce. Wyeksponowała swoje smukłe nogi i podkreśliła szczuplutką figurę.

Strój Justyny, bardzo szykowny, kontrastował z luźnymi spodniami i koszulkami, które miała na sobie grupa tancerzy Steczkowskiej. Dla Justyny każde wyjście to okazja do zaprezentowania się w pełnej okazałości!

Justyna Steczkowska zawsze wygląda perfekcyjnie!

Steczkowska wizerunkowi kobiety w każdym calu doskonałej, zawsze umalowanej, ufryzowanej i paradującej w szpilkach jest wierna od lat. O tym w jednym z podcastów wspominała Doda, która kiedyś podróżowała ze starszą koleżanką pociągiem. Podczas gdy Dorota postawiła na wygodne wdzianko, Justyna jechała ubrana w ołówkową spódnicę i kapelusz. Steczkowska to prawdziwa diwa!

Justyna Steczkowska niczym matka smoków! Tak będzie wyglądał jej występ na Eurowizji! Jest WIDEO!