"Szon patrol" zalewa TikToka! Martyna Wojciechowska nie wytrzymała: "To przemoc"

" to nowy, niebezpieczny trend na TikToku, gdzie grupy nastolatków nagrywają i wyśmiewają dziewczyny, których strój uznają za "prowokacyjny". Działania te, choć udają "żart", są formą cyberprzemocy i przemocy wobec kobiet, niosąc poważne konsekwencje dla ofiar.

Martyna Wojciechowska głośno potępiła ten trend, apelując o reagowanie i rozmowy z młodymi ludźmi o empatii i szacunku.

Czym jest "Szon patrol"?

"Szon patrol" to internetowy trend, który w ostatnich tygodniach stał się viralem na TikToku. Polega na tym, że grupy młodych chłopaków, najczęściej nastolatków, zakładają odblaskowe kamizelki i "patrolują" okolice – ulice, galerie handlowe czy parki.

Gdy tylko zobaczą dziewczynę, której strój uznają za zbyt prowokacyjny, nagrywają ją lub robią zdjęcia. Nagrania trafiają później do sieci z podpisami, w których wyśmiewają wygląd ofiary, określając ją obraźliwym mianem "szon" – skrótem od wulgarnego słowa "kur***szon".

Choć początkowo miało to być żartobliwą "wakacyjną zabawą", dziś stało się poważnym problemem i przykładem cyberprzemocy.

Martyna Wojciechowska zabrała głos. Działania "szon patrolu" nazywa przemocą

Znana podróżniczka i dziennikarka Martyna Wojciechowska głośno sprzeciwiła się "Szon patrolowi". Na Instagramie opublikowała emocjonalny wpis, w którym wyjaśniła, jak niebezpieczny jest to trend.

To NIE jest niewinny żart, zabawa. To forma przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. To po prostu przemoc wobec kobiet. I to taka, która zostawia ślady dużo głębiej, niż mogłoby się wydawać

– napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie.

Podkreśliła też, że jest mamą nastolatki i trudno jej patrzeć na to, jak młodzi ludzie, zamiast wspierać się nawzajem, wyszukują preteksty, by kogoś zranić.

Eksperci ds. zdrowia psychicznego ostrzegają, że takie działania mogą prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych u ofiar, w tym do spadku poczucia własnej wartości, lęków czy depresji. Wojciechowska apeluje, aby nie ignorować takich zachowań i reagować, jeśli jesteśmy ich świadkami.

Nie odwracaj wzroku, jeśli widzisz takie zachowania. Stawaj w obronie i rozmawiaj z młodymi o empatii, o tym, że szacunek do drugiego człowieka to fundament wszystkiego.Prawdziwa siła to wsparcie, nie hejt.M. Proszę Was o uważność na siebie nawzajem, wrażliwość i stosowanie zasad PPP, czyli Pierwszej Pomocy dla Zdrowia Psychicznego - więcej na stronie helppp.pl. Jeśli potrzebujesz pomocy albo znasz kogoś, kto jej potrzebuje, zadzwoń: 📞 116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 📞 116 123 – bezpłatny telefon zaufania dla dorosłych

"Szon patrol" pokazuje, jak pozornie niewinna zabawa staje się w rzeczywistości formą przemocy. Głośna krytyka ze strony znanych osób, takich jak Martyna Wojciechowska, może pomóc zwiększyć świadomość i zahamować ten szkodliwy trend.

Martyna Wojciechowska o obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Szok, co wyjawiła!