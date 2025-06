Festiwal w Opolu. Jubileusz Jacka Cygana

Jacek Cygan to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych autorów tekstów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Telewidzowie znają go także z popularnych niegdyś programów "Dyskoteka Pana Jacka" i "Idol". 6 lipca twórca skończy 75 lat i z tej okazji podczas tegorocznego festiwalu w Opolu odbywa się koncert "Trzy ćwiartki Jacka Cygana". Na estradzie zobaczyliśmy całą plejadę znakomitych wokalistów. To właśnie podczas tej imprezy Edyta Górniak po raz ostatni zaśpiewała w Opolu. Co ciekawe swoje możliwości wokalne pokazał także sam Jacek Cygan, który wykonał piosenkę "Jedzie pociąg" z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego. Ten ostatni w ostatniej chwili wypadł z festiwalu w Opolu, bo po drodze miał wypadek samochodowy. Prawdopodobnie nie byłoby tego jubileuszu i generalnie całej wielkiej twórczości Jacka Cygana, gdyby nie jego tajemnicza żona. Niewiele się o niej mówi i mało kto wie, kim jest Ewa Łabuńska, małżonka legendarnego tekściarza.

Jacek Cygan żona. Kim jest Ewa Łabuńska?

Obchodzący swój jubileusz Jacek Cygan i Ewa Łabuńska poznali się w garderobie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w 1978 roku. To nie przypadek. Żona tekściarza jest bowiem znaną w stolicy Małopolski aktorką. Jednak w przeciwieństwie do wielu artystów twardo stąpa po ziemi i pilnuje prozaicznych spraw dotyczących życia codziennego.

Gdyby nie ona, nie płaciłbym rachunków, ponieważ nie wiem, gdzie się je płaci. Krany by przeciekały, drzwi skrzypiały, podłogi trzeszczały, a tynki odpadały, bo do prac domowych mam dwie lewe ręce

- mówił kiedyś Jacek Cygan w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Jestem osobą, która robi dwa kroki do przodu i cztery do tyłu. Lubię się zapatrzeć w księżyc. Natomiast Ewa stąpa twardo po ziemi, jest konsekwentna i stanowcza. Staramy się nie żyć automatycznie, nie robić tego, co wypada, tylko iść swoją drogą

- dodał tekściarz w tym samym wywiadzie.

Wspomniane pierwsze spotkanie Jacka Cygana i Ewy Łabuńskiej odbyło się na płaszczyźnie zawodowej. On przyjechał do teatru z zespołem "Nasza Basia Kochana", a ona była asystentką dyrektorki wydarzenia artystycznego.

Nagle wpada blondynka z rozwianym włosem i pyta: "A ta Nasza Basia Kochana to kto?". Mówię: "To ja". Ona zaś: "A reszta gdzie?" A ja: "Reszta idzie, to są artyści!". I to była właśnie Ewa, moja obecna żona (...) Czyli do zbliżenia doszło przez śpiewanie

- stwierdził Jacek Cygan w wywiadzie dla archiwumandrzejamolika.pl.

W galerii prezentujemy zdjęcia Jacka Cygana z żoną

