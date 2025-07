Tak prezentuje się 56-letnia Aldona Orman po trzech operacjach mózgu! Panterka i kozaki robią robotę

Aldona Orman miała pięć tętniaków. Twierdzi, że ma "specjalną ochronę i opiekę z góry"

Aldon Orman jest dowodem na to, że nawet największe problemy ze zdrowiem można pokonać. Z gwiazdą serialu "Klan" było naprawdę bardzo źle. Miała aż pięć tętniaków i przeszła trzy operacje mózgu. W rozmowie z "Super Expressem" Aldona Orman wyraziła przekonanie, że ma "specjalną ochronę i opiekę z góry".

Wierzę w taką nadprzyrodzoną moc, wierzę w Boga. Jestem bardzo wierzącą osobą i uważam, że takie wsparcie nie może zakończyć się źle

- mówiła aktorka w rozmowie z naszą dziennikarką Iwoną Janczewską. Choroba Aldony Orman dała o sobie znać na planie serialu "Klan". To właśnie podczas kręcenia zdjęć do telenoweli gwieździe pękł tętniak. Uważa, że to uratowało jej życie.

Skończyłam grać scenę i bardzo mi się źle grało. Po prostu jakoś tak kręciło mi się w głowie, gdzieś tam jakieś łzy leciały mi z oka i nie wiedziałam dlaczego. Przeszłam przez całą halę, usiadłam na krześle przed monitorem i wtedy przyszedł przerażający ból głowy. Straciłam wzrok, straciłam mowę, nie byłam w stanie się ruszyć. Gdybym wtedy wsiadła do samochodu, mogłoby skończyć się tragicznie

- zaznaczyła.

"Jest tunel, jest światło". Aldona Orman przeżyła śmierć kliniczną

Aldona Orman na imprezie w panterce i kozakach

Od rozmowy z Aldoną Orman minęły około cztery miesiące. W czwartek, 10 lipca, gwiazda "Klanu" pojawiła się na imprezie z okazji 15-lecia istnienia jednej z tajskich restauracji w Warszawie. Mimo okresu wakacyjnego zaroiło się tam od gwiazd i ważnych person (były m.in. cztery Joanny: Senyszyn, Opozda, Racewicz i Moro). Aldona Orman - podobnie jak wspomniane panie - zadała szyku i mimo przejścia trzech operacji mózgu na ściance wyglądała kapitalnie. Zupełnie nic nie straciła na urodzie, a jej sukienka w panterkę i kozaki zakrywające nawet kolana zrobiły dodatkową robotę, jeszcze dodając Aldonie Orman sexapilu! Patrząc na aktorkę, naprawdę trudno uwierzyć w to, że ma 56 lat.

Tak wygląda Aldona Orman po trzech operacjach mózgu

