Tak teraz wygląda grób Jerzego Połomskiego. Drugiego takiego nie znajdziecie! Chodzi nie tylko o wygląd

Jerzego Połomskiego nikomu nie trzeba przedstawiać. Urodzony w 1933 r. gwiazdor był polskim piosenkarzem i artystą estradowym, jednym z najpopularniejszych wykonawców lat 60. i 70. XX wieku. Z wykształcenia był aktorem, ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, jednak rozsławił się dzięki swojej karierze wokalnej. Do jego największych przebojów należą "Bo z dziewczynami" czy "Cała sala śpiewa z nami".

Połomski odniósł sukces głównie jako piosenkarz, ale również grał! Występował na deskach warszawskich teatrów, jednak ciągnęło go na estradę. Śpiewał w Polsce i poza granicami, nawet w USA. Jego życie prywatne było zaskakująco tajemnicze. Artysta nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci, pod koniec życia zamieszkał w Skolimowie.

Zmarł 14 listopada 2022 r. Kilka tygodni wcześniej Połomski przeszedł operację, przez którą miał osłabiony organizm i złapał infekcję. Przez sześć dni walczył w szpitalu o życie, a lekarze robili, co mogli, by go uratować. Nie udało się.

Pogrzeb Jerzego Połomskiego

9 dni później odbyło się ostatnie pożegnanie piosenkarza. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej o godz. 11:30 w warszawskim Kościele św. Krzyża. Z kolei o godzinie 13:30 żałobnicy odprowadzili zmarłego na Cmentarz Powązkowski. Urna z prochami artysty została złożona w Alei Zasłużonych. Ceremonia miała charakter państwowy, obecna była rodzina artysty, a także osoby znane ze świata sztuki, kultury czy show-biznesu. Byli też żołnierze.

Niedaleko spoczywa Twój przyjaciel Boguś Kaczyński, wspaniali artyści. Jesteś w doborowym towarzystwie. Ale jeszcze chciałem nawiązać do twoich wielkich zasług, które wiązały się z pełnieniem szczytnej roli ambasadora domu artysty w Skolimowie. Nigdy nie odmówiłeś pomocy, służyłeś nam swoim cudnym śpiewem. Ale i dziś koledzy, z którymi występowałeś, odwiedzili cię i są razem z tobą. Nie pamiętam w swoim długim życiu tak licznego pożegnania jakiegokolwiek artysty. Możesz być z siebie dumny, a my jesteśmy dumni z ciebie - mówił Krzysztof Szuster, prezes ZASP.

Niezwykły grób Połomskiego. Odwiedziliśmy miejsce spoczynku artysty

Jerzy Połomski już kilka lat przed śmiercią wykupił miejsce na cmentarzu, gdzie pochował swoją zmarłą siostrę Jadwigę Pająk. Rodzeństwo spoczęło razem - w tym samym miejscu i w tym samym roku.

Stanęłam z Jerzym między grobami i delikatnie zapytałam, jak chciałby, żeby wyglądał jego nagrobek. Powiedział, że ma być klasyczny, ale elegancki – mówiła "Super Expressowi" Violetta Lewandowska, menedżerka i opiekunka piosenkarza.

Grób artysty jest wyjątkowy. Drugiego takiego nie znajdziemy nigdzie! I to nie tylko ze względu na specyficzny wygląd, ale i materiały. Płytę nagrobną zrobiono z grafitu afrykańskiego. Na nim umieszczono kilkuwarstwowe hartowane szkło mleczne. To właśnie w nim wycięto profil twarzy artysty oraz mikrofon.

Cały nagrobek waży aż 2,5 tony, a prace nad nim trwały cztery miesiące. Niedawno odwiedziliśmy miejsce spoczynku Jerzego Połomskiego. Grób jest bardzo zadbany, leżą na nim wiązanki sztucznych kwiatów, nie brakuje zniczy. TUTAJ znajdziecie zdjęcia.

