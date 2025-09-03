Takiego „Tańca z Gwiazdami” jeszcze nie było! 20–lecie, 30. edycja i 200 gwiazd

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-09-03 18:30

„Taniec z Gwiazdami” wchodzi w zupełnie nowy rozdział – tej jesieni widzowie zobaczą jubileuszową, 30. edycję programu, która jednocześnie będzie świętem 20–lecia formatu w Polsce. Na parkiet powrócą ulubieńcy publiczności sprzed lat, pula nagród wzrośnie dwukrotnie, a w studiu pojawi się ponad 200 gwiazd, które na przestrzeni lat współtworzyły najpopularniejsze taneczne show w kraju.

20 lat „Tańca z Gwiazdami” w Polsce

Jesień 2025 roku zapowiada się wyjątkowo gorąco dla fanów telewizyjnej rozrywki. Już 14 września na antenie Polsatu wystartuje jubileuszowa, trzydziesta edycja „Tańca z Gwiazdami”. To nie tylko kolejny sezon, ale prawdziwe święto – mija bowiem 20 lat od premiery pierwszej odsłony programu w Polsce. Produkcja, która w równym stopniu zachwyca widzów widowiskowością, jak i emocjami towarzyszącymi rywalizacji, szykuje największe obchody w swojej historii.

Rekordowa pula nagród w jubileuszowej edycji

Organizatorzy przygotowali dla uczestników i widzów szereg niespodzianek. Najbardziej elektryzującą wiadomością jest podwojenie puli nagród – zdobywca Kryształowej Kuli otrzyma aż 200 tysięcy złotych, a jego taneczny partner lub partnerka – 100 tysięcy. To największe wyróżnienie finansowe w dziejach polskiej edycji show, które z pewnością dodatkowo podgrzeje atmosferę rywalizacji.

Zobacz też: Nieoczekiwany zwrot akcji w „Tańcu z Gwiazdami”. Oto decyzja Polsatu po odejściu Czerneckiego

Ponad 200 gwiazd wraca do studia TzG

Twórcy programu nie zapomnieli również o nostalgii. W każdym odcinku jubileuszowej edycji pojawią się wyjątkowe wspomnienia i fragmenty pokazujące historię 29 poprzednich sezonów. Szczególny rozmach przewidziano jednak na 28 września, kiedy to w trzecim odcinku zobaczymy na żywo wielki zjazd uczestników z minionych lat. Ponad 200 gwiazd – aktorów, piosenkarzy, sportowców, prezenterów, ale też tancerzy, jurorów i prowadzących – ponownie pojawi się w studiu, by wspólnie świętować dwie dekady „Tańca z Gwiazdami” w Polsce.

Nie przegap: Cichopek w „Tańcu z Gwiazdami” rozpaliła parkiet i serca! Tak wywijała z Hakielem przed laty

Powrót legendarnych par

To jednak nie koniec atrakcji. Na parkiecie ponownie zatańczą ulubione duety sprzed lat. Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, którzy przed laty zachwycali swoją charyzmą, szykują specjalny pokaz tańca towarzyskiego. Produkcja zapowiada, że podobnych powrotów będzie więcej, a choreografie znane z dawnych sezonów zostaną przypomniane w nowej odsłonie.

Nowe gwiazdy w 30. edycji „Tańca z Gwiazdami”

Do jubileuszowej rywalizacji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przystąpi jedenaście par, które już rozpoczęły intensywne treningi. To mieszanka aktorów, wokalistów, dziennikarzy i osobowości, która zapewni różnorodność stylów i emocji. Wśród nich znalazły się takie nazwiska, jak:

  • Tomasz Karolak z Izabelą Skierską
  • Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem
  • Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem
  • Maja Bohosiewicz z Albertem Kosińskim
  • Aleksander Sikora w duecie z Darią Sytą
  • Maurycy Popiel z Sarą Janicką
  • Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską
  • Katarzyna Zillman i Janja Lesar
  • Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska
  • Wiktoria Gorodecka oraz Kamil Kuroczko
  • Lanberry oraz Piotr Musiałkowski

Zobacz: Już wiadomo, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"?! Kaczorowska i Rogacewicz mają powody do niepokoju

Emocje, wspomnienia i wielkie show

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna edycja zapisze się złotymi zgłoskami w historii programu. Jubileuszowe widowisko połączy w sobie element rywalizacji, wspomnienia sprzed lat i prawdziwy zjazd gwiazd, jakiego jeszcze w polskiej telewizji nie było. „Taniec z Gwiazdami” udowadnia, że nawet po dwóch dekadach na antenie potrafi zaskoczyć rozmachem i energią.

Nowy sezon startuje 14 września i będzie emitowany w każdą niedzielę o godz. 19.55 w Polsacie.

Taniec z gwiazdami
55 zdjęć
Nowy "Taniec z gwiazdami" to hit czy kit? Oceniam listę uczestników
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI