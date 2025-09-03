20 lat „Tańca z Gwiazdami” w Polsce

Jesień 2025 roku zapowiada się wyjątkowo gorąco dla fanów telewizyjnej rozrywki. Już 14 września na antenie Polsatu wystartuje jubileuszowa, trzydziesta edycja „Tańca z Gwiazdami”. To nie tylko kolejny sezon, ale prawdziwe święto – mija bowiem 20 lat od premiery pierwszej odsłony programu w Polsce. Produkcja, która w równym stopniu zachwyca widzów widowiskowością, jak i emocjami towarzyszącymi rywalizacji, szykuje największe obchody w swojej historii.

Rekordowa pula nagród w jubileuszowej edycji

Organizatorzy przygotowali dla uczestników i widzów szereg niespodzianek. Najbardziej elektryzującą wiadomością jest podwojenie puli nagród – zdobywca Kryształowej Kuli otrzyma aż 200 tysięcy złotych, a jego taneczny partner lub partnerka – 100 tysięcy. To największe wyróżnienie finansowe w dziejach polskiej edycji show, które z pewnością dodatkowo podgrzeje atmosferę rywalizacji.

Ponad 200 gwiazd wraca do studia TzG

Twórcy programu nie zapomnieli również o nostalgii. W każdym odcinku jubileuszowej edycji pojawią się wyjątkowe wspomnienia i fragmenty pokazujące historię 29 poprzednich sezonów. Szczególny rozmach przewidziano jednak na 28 września, kiedy to w trzecim odcinku zobaczymy na żywo wielki zjazd uczestników z minionych lat. Ponad 200 gwiazd – aktorów, piosenkarzy, sportowców, prezenterów, ale też tancerzy, jurorów i prowadzących – ponownie pojawi się w studiu, by wspólnie świętować dwie dekady „Tańca z Gwiazdami” w Polsce.

Powrót legendarnych par

To jednak nie koniec atrakcji. Na parkiecie ponownie zatańczą ulubione duety sprzed lat. Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, którzy przed laty zachwycali swoją charyzmą, szykują specjalny pokaz tańca towarzyskiego. Produkcja zapowiada, że podobnych powrotów będzie więcej, a choreografie znane z dawnych sezonów zostaną przypomniane w nowej odsłonie.

Nowe gwiazdy w 30. edycji „Tańca z Gwiazdami”

Do jubileuszowej rywalizacji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" przystąpi jedenaście par, które już rozpoczęły intensywne treningi. To mieszanka aktorów, wokalistów, dziennikarzy i osobowości, która zapewni różnorodność stylów i emocji. Wśród nich znalazły się takie nazwiska, jak:

Tomasz Karolak z Izabelą Skierską

Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem

Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem

Maja Bohosiewicz z Albertem Kosińskim

Aleksander Sikora w duecie z Darią Sytą

Maurycy Popiel z Sarą Janicką

Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską

Katarzyna Zillman i Janja Lesar

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska

Wiktoria Gorodecka oraz Kamil Kuroczko

Lanberry oraz Piotr Musiałkowski

Emocje, wspomnienia i wielkie show

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna edycja zapisze się złotymi zgłoskami w historii programu. Jubileuszowe widowisko połączy w sobie element rywalizacji, wspomnienia sprzed lat i prawdziwy zjazd gwiazd, jakiego jeszcze w polskiej telewizji nie było. „Taniec z Gwiazdami” udowadnia, że nawet po dwóch dekadach na antenie potrafi zaskoczyć rozmachem i energią.

Nowy sezon startuje 14 września i będzie emitowany w każdą niedzielę o godz. 19.55 w Polsacie.