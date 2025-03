Latami harowała przy "Tańcu z Gwiazdami", teraz wyjawia: "kupił udział w finale"! Spytali też o Edytę Górniak!

Co jakiś czas pojawiają się plotki o tym, że "Taniec z Gwiazdami" to "ustawka". Jaka jest prawda? Malwina Wędzikowska latami harowała przy programie, więc najlepiej wie, co tam się wyrabia. Teraz wyjawia, kto "kupił udział w finale"! Rozmawiający z nią Kuba Wojewódzki spytał też o Edytę Górniak.