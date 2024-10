"Taniec z gwiazdami". Olga Bończyk odpadła pierwsza, a teraz takie coś! Zastygliśmy po odsłuchaniu materiału

Olga Bończyk miała jesienią walczyć o Kryształową Kulę w jesiennej edycji programu "Taniec z gwiazdami"... I walczyła, tyle że bardzo krótko, bo odpadła już w drugim odcinku, jako pierwsza z gwiazd startujących w show. To chyba jednak nie jest problem dla aktorki. Niedawno wypuściła nowy muzyczny materiał. Zastygliśmy po jego odsłuchaniu! Ciekawe co na to... Irena Santor.