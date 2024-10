Taniec z gwiazdami. Podwójna sensacja w najbliższym odcinku! Oficjalnie potwierdzone

Taniec z gwiazdami. Pierwsze "ofiary" dogrywki

To się naprawdę dzieje! Obecna edycja programu "Taniec z gwiazdami" co chwila przynosi nam zaskoczenia. Już przed startem show Polsatu zapowiedziano sensacyjną zmianę w regulaminie. Wprowadzono dogrywkę, w której decydujący głos należy do jurorów, czyli kwartetu: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda. Na początku wspomniana dogrywka była tylko w teorii, ale już w czwartym odcinku zobaczyliśmy ją w praktyce. Jej "ofiarą" padła para Natalia Nykiel - Jacek Jeschke, co wiele osób uznało za niesprawiedliwość. Z kolei w piątej serii jesiennej edycji programu "Taniec z gwiazdami" z rywalizacji o Kryształową Kulę... nie odpadł nikt. To jednak była cisza przed burzą. W najbliższym odcinku czeka nas prawdziwa rewolucja. Produkcja show telewizji Polsat przygotowała podwójną sensację!

Taniec z gwiazdami. Dwie sensacje w niedzielę, 20 października

Oficjalny komunikat nie pozostawia złudzeń. Z "Tańcem z gwiazdami" ponownie pożegnają się aż dwie pary! A że poziom jesiennej edycji jest bardzo wysoki, wielu widzów żałuje, że skład zawodników uszczupli się aż o cztery osoby. To jednak dopiero pierwsza sensacja. Drugą jest to, że po raz pierwszy w historii programu "Taniec z gwiazdami" tytułowe gwiazdy wyjdą na parkiet z innymi partnerami niż ci, z którymi tańczą w bieżącej edycji. Choć nie wszyscy. Vanessa Aleksander i Majka Jeżowska zatańczą z tymi trenerami, co dotychczas. Dlaczego? Dobór par odbywał się na zasadzie losowania. Regulamin nie zabraniał łączenia w tzw. stałe pary. Poniżej prezentujemy tymczasowe pary, które pojawią się w "Tańcu z gwiazdami" w niedzielę, 20 października.

Filip Bobek i Sara Janicka,

Rafał Zawierucha i Julia Suryś

Anna-Maria Sieklucka i Wojciech Kucina,

Filip Lato i Hanna Żudziewicz,

Julia Żugaj i Michał Kassin,

Maciej Zakościelny i Daria Syta

