"Taniec z Gwiazdami". Potworny niesmak pozostał. Agnieszka Kaczorowska może się wstydzić!


Przed nami 30. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsce. Wielu z nas jednak cały czas wspomina niezwykle emocjonującą poprzednią serię show. Niestety to, co wydarzyło się po finale, wywołało potworny niesmak. Chodzi o to, co napisała Agnieszka Kaczorowska. Tancerka i aktorka naprawdę może się wstydzić.

  • Agnieszka Kaczorowska po przegranej w finale poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" opublikowała na Instagramie wpis, który odebrano jako wbicie szpili zwyciężczyni, Marii Jeleniewskiej.
  • Wpis Kaczorowskiej sugerował, że wygrał "TikTok", co mogło umniejszać sukces Jeleniewskiej.
  • Maria Jeleniewska odpowiedziała z klasą, twierdząc, że kula należy również do fanów, a do tej pory nie miała okazji porozmawiać z Kaczorowską na ten temat.
  • Jeleniewska myśli, że z Kaczorowską będzie miała szansę porozmawiać w przyszłości.

"Taniec z Gwiazdami". Zachowanie Agnieszki Kaczorowskiej wzbudza niesmak

W niedzielę, 14 września, startuje "Taniec z Gwiazdami". Już po raz trzydziesty w Polsce. Na parkiecie jak zwykle zobaczymy wiele słynnych postaci. O Kryształową Kulę rywalizować będą m.in. Barbara Bursztynowicz, Tomasz Karolak, Ewa Minge czy Marcin Rogacewicz. Jego partnerką w tańcu jest Agnieszka Kaczorowska. Nagrania oraz zdjęcia z prób sugerują, że ich relacja to coś więcej niż taniec. Teraz jednak kluczowy jest właśnie taniec, bo i Agnieszka Kaczorowska, i Marcin Rogacewicz zapewne mają chrapkę na zwycięstwo w programie "Taniec z Gwiazdami". Tancerka w poprzedniej edycji była o krok od wygranej (jej partnerem był Filip Gurłacz). W finale jednak lepsza okazała się para Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke. To, co Agnieszka Kaczorowska zrobiła po przegranej, do dziś wzbudza niesmak. 

Wstydliwa sprawa po finale programu "Taniec z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska porozmawia z Marią Jeleniewską?

Po porażce w finale "Tańca z Gwiazdami" na profilu Agnieszki Kaczorowskiej na Instagramie pojawił się wpis, który był cytatem z komentarza jednej z fanek. Wyglądało to tak, jakby tancerka chciała wbić szpilę koleżance z "TzG".

Kaczorowska i Rogacewicz czule trzymali się za ręce na tajnej imprezie "Tańca z Gwiazdami"! Na widok paparazzi wykonali nagły gest

Sztuka, teatr, emocje, taniec. I to taniec wczoraj powinien wygrać. Niestety to jest idealny przykład na to, co w życiu chcemy najczęściej oglądać. Wygrał TikTok

- czytaliśmy. Maria Jeleniewska odpowiedziała z wielką klasą, nagrywając filmik. - Słuchajcie, podobno wygrał TikTok, więc ta kula należy też do was - mówiła na nagraniu. Od tej wstydliwej dla Agnieszki Kaczorowskiej sytuacji minęło już kilka miesięcy.  Czy Maria Jeleniewska miała okazję porozmawiać z rywalką? Okazuje się, że ten moment ma dopiero nadejść. 

Nie mam złych emocji. Wierzę, że w tych emocjach przeżywa się ten finał 

- mówi influercerka w rozmowie z "Faktem"

Każdy z nas zdaje z siebie 150 procent, zwłaszcza w tym ostatnim odcinku, więc jak ta adrenalina schodzi, to różne pojawiają się emocje i myśli. Trzeba to po prostu przegryźć i myślę, że będziemy miały szansę porozmawiać.

- dodała - jak zwykle z klasą - Maria Jeleniewska. 

