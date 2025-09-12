"Taniec z Gwiazdami". Potworny niesmak pozostał. Agnieszka Kaczorowska może się wstydzić!

Agnieszka Kaczorowska po przegranej w finale poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" opublikowała na Instagramie wpis, który odebrano jako wbicie szpili zwyciężczyni, Marii Jeleniewskiej.

Wpis Kaczorowskiej sugerował, że wygrał "TikTok", co mogło umniejszać sukces Jeleniewskiej.

Maria Jeleniewska odpowiedziała z klasą, twierdząc, że kula należy również do fanów, a do tej pory nie miała okazji porozmawiać z Kaczorowską na ten temat.

Jeleniewska myśli, że z Kaczorowską będzie miała szansę porozmawiać w przyszłości.

"Taniec z Gwiazdami". Zachowanie Agnieszki Kaczorowskiej wzbudza niesmak

W niedzielę, 14 września, startuje "Taniec z Gwiazdami". Już po raz trzydziesty w Polsce. Na parkiecie jak zwykle zobaczymy wiele słynnych postaci. O Kryształową Kulę rywalizować będą m.in. Barbara Bursztynowicz, Tomasz Karolak, Ewa Minge czy Marcin Rogacewicz. Jego partnerką w tańcu jest Agnieszka Kaczorowska. Nagrania oraz zdjęcia z prób sugerują, że ich relacja to coś więcej niż taniec. Teraz jednak kluczowy jest właśnie taniec, bo i Agnieszka Kaczorowska, i Marcin Rogacewicz zapewne mają chrapkę na zwycięstwo w programie "Taniec z Gwiazdami". Tancerka w poprzedniej edycji była o krok od wygranej (jej partnerem był Filip Gurłacz). W finale jednak lepsza okazała się para Maria Jeleniewska - Jacek Jeschke. To, co Agnieszka Kaczorowska zrobiła po przegranej, do dziś wzbudza niesmak.

Wstydliwa sprawa po finale programu "Taniec z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska porozmawia z Marią Jeleniewską?

Po porażce w finale "Tańca z Gwiazdami" na profilu Agnieszki Kaczorowskiej na Instagramie pojawił się wpis, który był cytatem z komentarza jednej z fanek. Wyglądało to tak, jakby tancerka chciała wbić szpilę koleżance z "TzG".

Sztuka, teatr, emocje, taniec. I to taniec wczoraj powinien wygrać. Niestety to jest idealny przykład na to, co w życiu chcemy najczęściej oglądać. Wygrał TikTok

- czytaliśmy. Maria Jeleniewska odpowiedziała z wielką klasą, nagrywając filmik. - Słuchajcie, podobno wygrał TikTok, więc ta kula należy też do was - mówiła na nagraniu. Od tej wstydliwej dla Agnieszki Kaczorowskiej sytuacji minęło już kilka miesięcy. Czy Maria Jeleniewska miała okazję porozmawiać z rywalką? Okazuje się, że ten moment ma dopiero nadejść.

Nie mam złych emocji. Wierzę, że w tych emocjach przeżywa się ten finał

- mówi influercerka w rozmowie z "Faktem"

Każdy z nas zdaje z siebie 150 procent, zwłaszcza w tym ostatnim odcinku, więc jak ta adrenalina schodzi, to różne pojawiają się emocje i myśli. Trzeba to po prostu przegryźć i myślę, że będziemy miały szansę porozmawiać.

- dodała - jak zwykle z klasą - Maria Jeleniewska.

W galerii prezentujemy zdjęcia z finału wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami"

