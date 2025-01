Właśnie podali, że były gwiazdor TVP wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Jego tam akurat nikt się nie spodziewał!

Ale one są ueocze!

"Taniec z Gwiazdami". Kto zatańczy? Padają nazwiska: Stajkow, Borek, Jeleniewska, Kurzajewski, Szapołowska, Kwaśniewska

Ostatnią edycję programu "Taniec z Gwiazdami" zwyciężyła Vanessa Aleksander, tańcząca w parze z Michałem Bortkiewiczem. Drugie miejsce przypadło Julii Żugaj i Wojciechowi Kucinie, a na najniższym stopniu podium uplasowali się Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Podczas finałowego odcinka oficjalnie ogłoszono, że w kolejnej edycji show wystąpi Blanka Stajkow. Kogo jeszcze zobaczymy w programie "Taniec z Gwiazdami" na wiosnę? Potwierdzono już udział Adrianny Borek, Marii Jeleniewskiej i Maciej Kurzajewskiego. Jakiś czas temu mówiło się o tym, że Polsat będzie chciał zaangażować samą... Jolantę Kwaśniewską. Raczej jednak mało prawdopodobne wydaje się to, że byłą pierwszą damę zobaczymy na parkiecie. W "TzG" ma za to zatańczyć Grażyna Szapołowska. Tak przynajmniej wynika z informacji podanych przez "Fakt". Teraz nadeszła kolejna wiadomość. I to bardzo niespodziewana.

Nieoficjalnie: Tomasz Wolny na liście uczestników programu "Taniec z Gwiazdami"

W rywalizacji o Kryształową Kulę ma wziąć bowiem udział Tomasz Wolny, który do niedawna był wielką gwiazdą TVP. Z Telewizją Polską rozstał się w niezbyt dobrej atmosferze, znalazł jednak swoją przystań w Kanale Zero. Oprócz tego ma pojawić się tanecznym show Polsatu.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Plejada, wynika, że znalazł się na liście uczestników 16. (w sumie 29.) edycji "Tańca z gwiazdami".

45-letni Tomasz Wolny z TVP związany był aż przez 13 lat. Zna też TVN, bo zanim trafił na Woronicza, był reporterem TVN24.W Telewizji Polskiej dziennikarz prowadził m.in. "Pytanie na śniadanie" i "Panoramę". Dużą popularność zyskał, będąc gospodarzem koncertu dla powstańców "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki".

