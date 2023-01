Tego się nie spodziewaliśmy. Michał Wiśniewski na pierwszą randkę z Polą zabrał PRZYZWOITKĘ!

Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" trafiła do szpitala psychiatrycznego. "To było PIEKŁO"

Związki Michała Wiśniewskiego od wielu lat stanowią obiekt zainteresowania mediów. Obecnie jego żoną jest Pola, którą poślubił w 2020 roku. Para doczekała się syna, Falco. Ich druga pociecha, a szóste dziecko Michała, już niedługo pojawi się na świecie. Wcześniej mężczyzna był w czterech związkach małżeńskich: z Magdą Femme, Martą "Mandaryną" Wiśniewską, Anną Świątczak i Dominiką Tajner. Owocami miłości z Mandaryną są Xavier (21 l.) I i Fabienne (20 l.). Z kolei z Anną Świątczak doczekał się dwóch córek: Etiennette (17 l.) i Vivienne (15 l.)

Michał Wiśniewski opowiedział o pierwszej randce z Polą. Zabrał na nią kolegę!

Michał Wiśniewski i Pola poznali się w 2019 roku za sprawą aplikacji Tinder. Początkowo kobieta nie zdawała sobie sprawy, że po drugiej stronie znajduje się lider zespołu Ich Troje. Jak zdradziła w programie "Pan i Pani W.", który nagrywa wspólnie z mężem na Youtube, zmyliło ją jego czarno-białe zdjęcie. Para początkowo spotykała się w tajemnicy, bo Pola ceniła sobie prywatność. Jak wspomina po latach, chodzenie w kapturze, unikanie trzymania się za ręce i schadzki w 30-metrowym mieszkaniu w końcu zaczęły jej doskwierać. Para stwierdziła, że dłużej już tak nie może.

W tym samym odcinku małżonkowie zdradzili, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie. Wiśniewski postanowił zabrać na nie… przyzwoitkę. Był to jego kolega, Witold Dębicki. Pola nie ukrywa, że była zszokowana!

- Pierwsze spotkanie? Ja wziąłem sobie przyzwoitkę i zaprosiłem cię na kolację. [...] Wziąłem sobie Witka, bo mówię tak: "no nie wiem, kto przyjdzie, to po pierwsze". Na twoim zdjęciu nie było widać twarzy. Znaczy, było, ale z profilu i w kapeluszu, w związku z czym absolutnie nic nie widziałem. Więc mówię: "nie wiem, kto przyjdzie, może trzeba będzie uciekać" - opowiedział Wiśniewski.

Pola przyznała, że spotkanie we trójkę było bardzo sympatyczne, nie ukrywa, że początkowo była zszokowana!

- On jest taką swatką troszkę. Aczkolwiek dla mnie to był szok, bo nie dość, że Michał Wiśniewski to jeszcze Witek Dębicki. Takie po prostu combo - wspomina Pola.

Was też zaskoczyło, że w pierwszej randce Michała Wiśniewskiego i Poli uczestniczyła jeszcze jedna osoba?

Michał Wiśniewski zdradza dlaczego warto się żenić i co przegapił w życiu najmłodszego synka!