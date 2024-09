Teresa Lipowska, gwiazda "M jak miłość", oddała synowi wszystko, co zarobiła. To się nazywa mieć gest!

We wrześniu we Wschowie odbyło się Narodowe Czytanie. Na wydarzeniu gościła 87-letnia Teresa Lipowska. Aktorka czytała "Kordiana" Juliusza Słowackiego, ale nie tylko. Opowiadała też co nieco o swoim życiu prywatnym.

Okazuje się, że uwielbiana przez widzów TVP gwiazda "M jak miłość", choć ma dorosłego już syna, to jest w niego wpatrzona jak w obrazek. 50-letni Marcin jest jej oczkiem w głowie. Mama jest w stanie oddać mu absolutnie wszystko, byle tylko ten był szczęśliwy i spełniony.

Teresa Lipowska późno została mamą. Wspiera ukochanego syna do dziś

Lipowska urodziła syna jako 37-latka, co na ówczesne standardy oznaczało późne macierzyństwo. Marcin przyszedł na świat w 1974 r., a więc teraz ma 50 lat. Kilka lat temu zaczął myśleć o rozwijaniu własnych zainteresowań związanych z lataniem. Ale to hobby, choć może przekształcić się w dobrze płatny zawód, słono kosztuje. Zdobycie licencji pilota jest procesem długim i wymaga zainwestowania nie tylko czasu, lecz i dużych pieniędzy.

Gdy Lipowska usłyszała o pomyśle 40-letniego wówczas syna, była zachwycona i postanowiła mu pomóc.

- Mówię: Synku, jeżeli ty w tym wieku pracując, mając rodzinę, dwoje dzieci i wywiązując się ze swoich obowiązków super, chciałbyś jeszcze poświęcić czas, żeby ileś tych egzaminów - chyba trzydzieści - zrobić, to ja ci pomogę. Wszystkie pieniądze, które zebrałam przez wszystkie lata grania w "M jak miłość"... Bierz z tego, ile potrzebujesz. Jeśli to ma być twoje marzenie spełnione, to będzie i moje - zdradziła Teresa Lipowska.

Syn Lipowskiej dzięki mamie i jej pracy na emeryturze dostał licencję pilota

Mężczyzna skorzystał z pomocy zaoferowanej przez mamę. Efekt? Teraz jest pilotem.

- Zaczął rzeczywiście się szkolić i w wieku 50 lat, czyli w tym roku, bo w styczniu 50 lat skończył, dostał licencję pilota na samoloty odrzutowe na te vipowskie sześcioosobowe, ośmioosobowe […] Na razie jest pierwszym oficerem, musi tam trzy lata odsłużyć, żeby być kapitanem. Lata... Jak mi przyszedł i pokazał tę licencję, to oboje płakaliśmy. Był to chyba nasz najpiękniejszy dzień w życiu. Mogłam na tyle mu pomóc, żeby on to zrobił. Jest cudowny - opowiadała zachwycona synem aktorka.

Lipowska nie zamierza rezygnować z pracy w "M jak miłość"

Teresa Lipowska rolę w "M jak miłość" dostała, choć nie sądziła, że przyjdzie jej się zmierzyć z byciem "wiejską babą". W serialu TVP pracuje od 24 lat i nie zamierza odejść. Fani mogą temu tylko przyklasnąć!

Teresa Lipowska trafi do domu opieki. Smutne wyznanie gwiazdy "M jak miłość"