To był przypadek! Tak Cichopek dostała się do "Tańca z Gwiazdami"

Katarzyna Cichopek to jedna z największych gwiazd, jakie narodziły się dzięki "Tańcowi z Gwiazdami". W 2005 roku nie tylko sięgnęła po Kryształową Kulę, ale także całkowicie odmieniła swój wizerunek. Podczas jubileuszowego odcinka programu aktorka wróciła wspomnieniami do tanecznych czasów.

28 września 2025 roku w studiu Polsatu odbył się wyjątkowy, jubileuszowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Z tej okazji na parkiecie i widowni pojawiły się dziesiątki uczestników ze wszystkich edycji kultowego show. Wśród nich nie mogło zabraknąć Katarzyny Cichopek. Gwiazda z dumą zaprezentowała swoje dwie Kryształowe Kule. 

Katarzyna Cichopek wspomina udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Katarzyna Cichopek w rozmowie z eska.pl przyznała, że udział w programie pozwolił jej odciąć się od roli Kingi Zduńskiej z "M jak miłość", z którą była wtedy utożsamiana przez miliony widzów. 

Wchodziłam do programu jako Kinga Zduńska. Mało kto wiedział, jak mam naprawdę na imię. Wychodziłam już jako Katarzyna Cichopek. To był program, w którym - po pierwsze - odzyskałam tożsamość, a po drugie dałam się poznać z zupełnie innej strony. Dla mnie to była niesamowita przygoda. Tak marzyłam, żeby być w tym programie - powiedziała w rozmowie z Eską.

Gwiazda ujawniła również kulisy swojego zgłoszenia do "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że o jej udziale zdecydował… zbieg okoliczności. 

To, jak się znalazłam w tym programie, też jest niesamowite. Brałam udział w jeszcze innym programie, który nazywał się "Mój pierwszy raz" w Telewizji Polskiej. Tam, za wygraną odcinka, mogłam spełnić swoje marzenie, no i zapytano mnie, co nim jest. Odpowiedziałam, że chcę zatańczyć tango - i zatańczyłam je w tamtym programie. Choreograf, który układał nam choreografię, akurat pracował przy "Tańcu z Gwiazdami" i powiedział: "Ty całkiem dobrze tańczysz. Nie chciałabyś iść do "Tańca z Gwiazdami"?". Odpowiedziałam, że o tym marzę. Zgłosił moją kandydaturę i rzeczywiście tak się stało - dostałam później zaproszenie do programu, wystąpiłam w nim i jestem za to bardzo wdzięczna losowi - wyznała Cichopek.

Zwycięstwo w programie otworzyło przed Cichopek nowe drzwi. Dzięki udziałowi w show zyskała nie tylko popularność, ale też szansę na rozwój kariery w telewizji i na scenie. Sama aktorka podkreśla, że ten etap był dla niej przełomowy i do dziś czuje ogromną wdzięczność za tamtą szansę.

