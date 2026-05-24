To dla niego Łatwogang zebrał 12 milionów. Poruszające słowa 8-letniego Maksa

Aleksandra Kalita
2026-05-24 13:08

Kilka tygodni po rekordowej zbiórce Piotr "Garkowski" Hancke, czyli Łatwogang, ruszył z kolejną akcją. W ciągu trzech dni uzbierał 12 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na leczenie ośmioletniego Maksa. Po osiągnieciu celu chłopiec zwrócił się do młodego filantropa. Jego słowa poruszają!

Pod koniec kwietnia cała Polska żyła zbiórką Łatwoganga, czyli Piotra "Garkowskiego" Hancke. Influencer postanowił słuchać w zapętleniu "Dissu na raka" nagranego przez Bedoesa i Maję Mecan, podopieczną Fundacji Cander Fighters, by w ten sposób uzbierać jak najwięcej pieniędzy dla organizacji pomagającej pacjentom onkologicznym.

Początkowo chciał zebrać 500 tysięcy złotych, ale z czasem o akcji zrobiło się głośno i kwota zaczęła rosnąć z sekundy na sekundę. Stream oficjalnie zakończył się 26 kwietnia o godzinie 21:37 z imponującą kwotą ponad 251 milionów! W sumie uzbierał 282 miliony złotych, a zbiórka pobiła rekord Guinnessa.

Nie tylko zbiórka cieszyła się ogromną popularnością. Głośno zrobiło się również o samym Łatwogangu. 23-letni influencer z Warszawy nie chce jednak wykorzystywać swoich pięciu minut sławy dla siebie, ale robi to dla innych. Chociaż po zakończeniu historycznej zbiórki mówił, że na pewnie czas usunie się w cień, to kilka tygodni później ruszył z kolejną akcją.

Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa. 8-latek zwrócił się do youtubera

W miniony piątek wyjechał na rowerze spod Giewontu w kierunku Morza Bałtyckiego. Celem było uzbieranie 12 milionów złotych na leczenie dla 8-letniego Maksa Tockiego. Chłopiec cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną – dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD), która powoduje stopniowy i nieodwracalny zanik wszystkich mięśni.

Jedyną nadzieją na zahamowanie objawów choroby jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Koszty leczenia to 15 milionów złotych. W leczeniu DMD liczy się niemal każdy dzień, gdyż zakwalifikować się mogą tylko  dzieci w dobrym stanie fizycznym. Od października rodzicom Maksa udało się uzbierać 3 miliony. Dzięki zaangażowaniu Piotra Hancke pozostałą kwotę udało się zebrać w trzy dni.

Krótko po przekroczeniu 12 milionów do będącego ciągle w trasie youtubera zadzwonił Maks. W wiadomości głosowej chłopiec podziękował mu za całą akcję i pomoc.

Piotrek, bardzo ci dziękuję za tę cudowną zbiórkę. Bez ciebie to mogliśmy nawet latami zbierać pieniądze, a wiadomo, że nie podają leku do wieku nastolatka, więc naprawdę dziękuję. Mogę zacytować piosenkę: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic - przekazał 23-latkowi Maks. Słysząc jego słowa Łatwogang nie krył wzruszenia.

Pieniądze na leczenie Maksa udało się już zebrać, ale zbiórka się nie zatrzymuje, a Piotrek jedzie dalej. Jeszcze przed uzbieraniem 12 milionów przekazał, że nadwyżka zostanie przekazana na kolejna aukcję - tym razem dla zaledwie 4-letniego Adasia, który również zmaga się z DMD. Chłopiec ma coraz mniej czasu do rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Jego rodzice zbierają pieniądze od trzech lat, a chłopiec jest na skraju kwalifikacji do terapii. Internetową zbiórkę można znaleźć pod tym adresem. Na moment pisania tego artykułu w zbiórka Łatwoganga zbliża się do 2 milionów.

