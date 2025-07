To nie Afrodyta, tylko Sylwia Gliwa z "Na Wspólnej"! Gdy zrzuciła modne pareo, zrobiło się gorąco jak w saunie

Gwiazda serialu "Na Wspólnej" Sylwia Gliwa ostatnio wybrała się do Sopotu. Korzystając z przerwy w produkcji serialu TVN, relaksowała się na plaży i w Bałtyku. Aktorka paradowała w modnym pareo, ale dopiero, gdy zrzuciła ten ciuszek, temperatura skoczyła! Czy to Afrodyta? Nie, to nasza Sylwia Gliwa! Momentalnie zrobiło się gorąco jak w saunie, i to nie powodu pogody.