To ONA zastąpi Karolinę Gilon w "Ninja kontra Ninja"? Wielkie zamieszanie w Polsacie!

Marta Ćwiertniewicz wygryzła Karolinę Gilon?

W Polsacie przed startem jesiennej ramówki wyraźnie panuje spore zamieszanie. W jego centrum znalazła się Karolina Gilon - jeszcze niedawno jedna z najbardziej promowanych gwiazd stacji. Coś się jednak zmieniło.

Mimo plotek o propozycji z "Tańca z gwiazdami" czy dołączeniu do prowadzących poranne pasmo śniadaniowe "Halo tu Polsat", ostatecznie Karolina Gilon, która 6 miesięcy temu została mamą, nie pojawi się w jesiennej ramówce. Nie wróci też do "Love Island. Wyspa miłości" ani do "Ninja kontra Ninja", który to format zastąpi dotychczasowy - "Ninja Warrior".

Polsat w rozmowie z "Super Expresem" zapewniał nas, że w nowym formacie "Ninja..." zabraknie miejsca na rozmowy z uczestnikami i to dlatego Karolina Gilon z niego zniknie:

"Jest zmiana formuły programu, większy nacisk na sportowe emocje, bo będą rywalizować też zawodnicy z zagranicy. W związku z tym modyfikacji musiał ulec scenariusz poszczególnych odcinków i niestety nie ma tam przestrzeni na wywiady, które z rodzinami uczestników przeprowadzała Karolina Gilon. Karolina jest związana ze stacją kontraktem, którego szczegółów nie możemy ujawniać"

Zamieszanie z Karoliną Gilon w Polsacie

Według informacji prasowej stacji - program poprowadzą Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski. Teraz portal Plotek poinformował, że to nie do końca prawda. Według ich informacji - Karolinę Gilon w programie ma zastąpić Marta Ćwiertniewicz, znana głównie widzom kanału Polsat SPORT.

Postanowiliśmy ponownie skontaktować się z Polsatem i dostaliśmy informację, że Polsat SPORT będzie obecny na planie programu w ramach patronatu medialnego i w związku z tym faktycznie Marta Ćwiertniewicz będzie się pojawiać w programie.

Kim jest Marta Ćwiertniewicz?

Marta Ćwiertniewicz to dziennikarka i prezenterka Polsat SPORT. Z Jerzym Milewskim prowadziła między innymi Galę Polskiej Ligi Siatkówki, pojawiała się też niedawno w Studio Wimbledon. Ambitna blondynka, specjalizująca się do tej pory w wywiadach z siatkarzami, mieszka w Nadarzynie i studiowała dietetykę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a wcześniej - dietetykę człowieka na Akademii Medycznej Nauk Stosowanych i Holistycznych. Przed karierą w telewizji miała też epizod jako trenerka personalna.

Karolina Gilon niedawno po raz pierwszy została mamą.