Jeszcze kilka tygodni temu nikt nie spodziewałby się, że nadchodzący sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wzbudzi tyle emocji. Zazwyczaj prezentacja nowych jurorów czy uczestników przebiegała w atmosferze obojętności, tym razem mamy do czynienia ze skandalem. Jak dowiedział się nasz informator, Katarzyna Skrzynecka nie pożegnała się z show przez przypadek. Ponoć miał maczać w tym palce Edward Miszczak (68 l.), który miał śpiewającej aktorce za złe, że kilka lat temu opuściła szeregi TVN-u i przeszła do Polsatu. Podobnie miało się stać w przypadku Michała Wiśniewskiego, który po premierze "Jestem, jaki jestem", odszedł z telewizji, gdzie wówczas Miszczak był dyrektorem programowym. Jak można było się spodziewać, ruszyła lawina nazwisk, które mogłyby zasiąść w jury programu. Czasu zostało niewiele, ponieważ nagrania powinny ruszyć już w lutym!

To oni mogą zastąpić Michała Wiśniewskiego w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Są kuzynami

Michał Wiśniewski nie ukrywał rozgoryczenia po utracie pracy w polsatowskim show, jednak, jak zapewnia, trzyma kciuki za nowe gwiazdy programu. Jednocześnie dał do zrozumienia, że na jego miejsce Edward Miszczak może planować ściągnąć Michała Szpaka (33 l.), który już sprawdził się w roli jurora w "The Voice of Poland", ale przede wszystkim, "jest dzieckiem Miszczaka". "Fakt" ponadto dowiedział się, że stacja widziałaby na miejscu lidera Ich Troje również Ralpha Kamińskiego (33 l.).

- Gdy mówi się o nowych osobach w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, często pada nazwisko Ralpha. W Polsacie się go bardzo lubi. To bardzo barwna postać, która na pewno przyciągnęłaby do programu nową widownię i go ubogaciła. Na razie jednak żadne umowy nie są podpisane – czytamy.

Warto dodać, że Michał i Ralph są dalekimi kuzynami (babcia Kamińskiego była siostrą dziadka Szpaka). Kto wie, być może program stanie się ich kością niezgody? Przy okazji warto dodać, że Polsat rozpoczął poszukiwania nowego prowadzącego, który zastąpi Piotra Gąsowskiego (59 l.). Prezenter zdecydował się rzucić papierami, jak tylko dowiedział się o zwolnieniu wieloletniej przyjaciółki, Katarzyny Skrzyneckiej.