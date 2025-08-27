Na instagramowym profilu Tribbsa pojawiło się nagranie z koncertu. W pewnym momencie DJ rzucił:

Zanim puszczę ten singiel, to chciałem tylko powiedzieć, że jakoś od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego. Puszczę wam to, że muszę na sekundę iść do toalety.

Publiczność zaśmiała się, bo wyznanie 29-latka, choć poważne, mogło zabrzmieć komicznie. Szybko okazało się, że Tribbs otrzymał ogromne wsparcie od fanów.

Zobacz także: Gwiazdor "Ojca Mateusza" ciężko chory! "Nie zasłużyłem na tę chorobę"

Tribbs choruje na zespół jelita drażliwego. Postanowił złamać tabu

Wyznanie muzyka, do bólu szczere, spodobało się jego wielbicielom. Tribbs dodał w sieci:

Od 10 lat choruję na zespół jelita drażliwego – chorobę, która potrafi niespodziewanie wywrócić plany do góry nogami. To schorzenie układu pokarmowego, które sprawia, że nawet w najważniejszych momentach muszę przerwać i pójść do toalety. Nie jest to łatwe ani przyjemne, ale staram się pamiętać, że jestem tylko człowiekiem. Dzielę się tym, żeby inni w podobnej sytuacji wiedzieli, że nie są sami i nie odbiera nam wartości.

Zobacz także: Kacper Kuszewski usłyszał diagnozę! Choruje na to od dzieciństwa

W kolejnym nagraniu przyznał, że kiedyś bał się wychodzić z domu właśnie przez chorobę. Teraz rozumie, że nie musi się wstydzić.

Dziękuję Wam za to, jak odebraliście moją historię z chorobą, która towarzyszy mi już 10 lat. Każdemu, kto zmaga się z podobną przypadłością, przypominam: nie jesteście sami. Nie ma powodów do wstydu. Jesteśmy tylko ludźmi - napisał.

Zobacz także: Anna Seniuk podupada na zdrowiu. Wiadomo, co się z nią dzieje. "Usiłowali mnie postawić na nogi"

Internauci komentują

Tribbs jednym wyznaniem podniósł samoocenę wielu osób cierpiących z powodu chorób jelitowych, które objawiają się w sposób mogący budzić wstyd czy zażenowanie. Internauci natychmiast to docenili.

"Szanuję! Sprawiłeś, że wielu ludzi, którzy borykają się z różnymi problemami układu pokarmowego, poczuło, że nie są sami, jesteśmy tylko ludźmi i nie każdy ma odwagę mówić o tym, co go dotyka publicznie. Brawo! Celiaczki pozdrawiają", "Ten filmik to takie wsparcie dla chorych osób. SZACUN", "Mocne! Ale ja to szanuję. Prosto z mostu i jazda. Jak to mówią - prawda uwalnia", "Szacunek! Super podejście", "O kurna, szanuję! Starsi ludzie się wstydzą takich problemów zdrowotnych, więc mówienie o tym, że młodych ludzi problemy jelitowe też dotykają jest na maksa potrzebne" - czytamy na Instagramie.

Zobacz także: Gwiazdor "Rancza" z koszmarną diagnozą. Nowotwór zaatakował znienacka. I to aż dwa razy

Zobacz więcej zdjęć. Val Kilmer nie mógł mówić przez nowotwór. Tak zmieniła go ciężka choroba

Tribbs wziął ślub. Tak mówił o swojej żonie kilka miesięcy temu w rozmowie z Eską! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.