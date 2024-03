Co za zmiana

Marcin Prokop ocenia karierę Filipa Chajzera: "Jest on człowiekiem trochę pogubionym". Doczeka się odpowiedzi?

Śmierć Gabriela Seweryna. Cztery potencjalne przyczyny

Gabriel Seweryn nie żyje już ponad trzy miesiące. Jego śmierć jednak cały czas wywołuje olbrzymie kontrowersje. Projektant miał przed śmiercią kłopoty zdrowotne i finansowe, ale wydawało się, że stanął na nogi. Zajął się sztuką makijażu permanentnego i szło mu znakomicie. Miał w sobie wielką pasję. - Bardzo się wzruszał, jak pigmentował. Cztery razy zmieniał koszulki z emocji, ponieważ tak chciał, żeby te klientki były zadowolone i nie umiał zrozumieć, że mi to tak wychodzi szybko, a on tego jeszcze nie umie. Był bardzo ambitny i myślę, że mógłby wiele osiągnąć w tym zawodzie. Wróżyłam mu duży sukces - wspominała przyjaciółka i nauczycielka gwiazdora programu "Królowe życia" Sylwia Stańczak-Wieczorek w rozmowie z "Faktem". Inna znajoma Gabriela Seweryna w tej samej gazecie mówiła o czterech potencjalnych przyczynach śmierci projektanta. - Przypuszczam, że mógł przejść zawał, zator płucny, albo powikłania po COVID lub zapalenie mięśnia sercowego, dlatego dziwię się, że sekcja niczego nie wykazała - powiedziała kobieta.

Najnowsze informacje z prokuratury ws. śmierci Gabriela Seweryna

Wspomniana sekcja zwłok przeprowadzona była tuż po zgonie gwiazdora programu "Królowe życia". Mimo to śmierć Gabriela Seweryna ciągle jest badana. Najnowsze informacje z prokuratury nieco przybliżają nas do zakończenia sprawy. - Sekcja zwłok została przeprowadzona już dawno temu. Nie mamy jednak kompleksowych wyników sekcji zwłok z uwagi na to, iż kompleksowa opinia będzie możliwa po przeprowadzeniu wszystkich badań z materiału pobranego podczas sekcji zwłok. Cały czas czynności w tej sprawie są prowadzone. Uzyskujemy kolejne opinie, zlecamy kolejne badania i opinie, żeby uzyskać rzetelny wynik. Wciąż przesłuchujemy w tej sprawie świadków i kompletujemy dokumentację dotyczącą stanu zdrowia pokrzywdzonego - przekazał nam prokurator okręgowy w Legnicy Sebastian Kluczyński. Spore emocje wywołuje także życie uczuciowe gwiazdora. Gabriel Seweryn przez wiele lat był w związku z Rafałem Grabiasem. Z kolei ostatnim jego partnerem był Kamil Bieła.

Trzy miesiące po śmierci Gabriela Seweryna Rafał Grabias napisał 10 słów

Ponoć stosunki obu mężczyzn dalekie są od poprawnych. Wydaje się, że Rafał Grabias nawet po rozstaniu z Gabrielem Sewerynem, ciągle go kochał. O swoim uczuciu jednak nie chciał mówić publicznie. - To dla mnie zbyt osobiste, żebym komentował śmierć Gabriela publicznie. Najpiękniejsze wspomnienia zostaną na zawsze w moim sercu - stwierdził w rozmowie z "SE" tuż po śmierci byłego partnera. Rafał Grabias jednak cały czas pamięta o gwiazdorze "Królowych życia". W dniu, w którym minęły trzy miesiące od nagłego odejścia Gabriela Seweryna, zamieścił wymowny wpis na Instagramie okraszony czarno-białym zdjęciem z byłym partnerem. Rafał Grabias napisał tylko 10 słów, ale jakże wymownych, rzucających nowe światło na ich związek. "Miłość nie zawsze kończy się tam, gdzie kończy się związek " - czytamy na profilu mężczyzny.

W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa