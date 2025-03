TVN ostro zareagował na aferę z Maciejem Pankiem w roli głównej! Skandal zrobił swoje. Panek wydał oświadczenie

Maciej Panek nie jest tym, za kogo się podaje? Takie informacje spadły na jego fanów i gwiazdy, którymi się zawodowo zajmuje, niczym grom z jasnego nieba. Według serwisu Goniec jego program, który widzowie mogli śledzić w TVN-ie - "Młodość na zamówienie" i który był promowany przez Panka na Facebooku, to mistyfikacja, ponieważ Maciej ma nie posiadać uprawnień do wykonywania operacji plastycznych! Jest dentystą.

Według artykułu Krzysztofa Boczka lekarz miał przeprowadzać zabiegi w domach pacjentek lub w swoim mieszkaniu, co narusza zasady sterylności. Ponadto Panek miał być ukarany przez izbę lekarską za wykonywanie zabiegów, których nie miał prawa wykonywać. Mimo to udało mu się zdobyć popularność, a gwiazdy (Agnieszka Mrozińska, Monika Miller, Kasią Cichopek czy Justyna Gradek) chętnie chwaliły jego umiejętności, pozując z nim na imprezach.

Teraz okazuje się, że afera mocno odbiła się na działalności Panka. TVN przestał z nim współpracować!

Tymczasem Panek przesłał Pudelkowi oświadczenie w sprawie swoich działań zawodowych.

Ostatecznie odnosząc się na przesłane do mnie pytania dotyczące Panek Clinic, pragnę Pana zapewnić, że jestem w kontakcie ze wszystkimi swoimi klientkami, a sprawy, które Pan opisuje, są rozwiązywane z zachowaniem tajemnicy zawodowej i dobrych praktyk lekarskich. Jednocześnie oświadczam, że pozostałe zagadnienia są na bieżąco przedstawiane i wyjaśniane z powołanymi do tego organami. Dyskusja na ten temat na forum publicznym nie służy wyjaśnianiu tych kwestii, a jedynie uderza w dobre imię Panek Clinic, na co przez wzgląd na swoich klientów, jak i moją pracę nie mogę sobie pozwolić - oświadczył Panek.