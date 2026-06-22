Tylko siostra Tomka Jakubiaka pamiętała o jego urodzinach. "Może akurat coś dziwnego wrzucasz do gara"

Tomasz Jakubiak przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji kulinarnej. Widzowie pokochali go za naturalność, luz i ogromną empatię, którą wnosił do każdego programu. Szczególnie zapamiętano jego udział w programie "MasterChef.Nastolatki", gdzie jako juror nie tylko oceniał potrawy, ale też dodawał odwagi młodzieży. Jego sposób bycia sprawiał, że jedzenie stawało się pretekstem do opowieści o emocjach i życiu.

Na co zmarł Tomasz Jakubiak

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku w Atenach. Zostawił po sobie ogromną społecznośc fanów przyjaciół. Wszyscy do dziś wspominają jego energię, poczucie humoru i niezwykłą pasję do gotowania.

W dniu urodzin Tomka Jakubiaka jego siostra, Joanna Jakubiak postanowiła uczcić pamięć brata w szczególny sposób. Na swoim profilu zamieściła serię archiwalnych fotografii z dzieciństwa i krótkie nagranie. Całość miała bardzo intymny charakter.

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W 2024 roku kucharz poinformował, że zmaga się z chorobą nowotworową. Od tego momentu regularnie dzielił się swoją historią w mediach społecznościowych. Niczego nie ukrywał. Na pewnym etapie zdecydował się na leczenie za granicą, m.in. w Izraelu, szukając nowoczesnych metod terapii. Jego otwartość i szczerość sprawiły, że pod koniec życia jeszcze bardziej zbliżył się do swoich fanów. W całym dramacie dzielnie trwała u boku Tomka Jakubiaka jego żona Anastazja.

Siostra i fani Jakubiaka pamiętali o jego urodzinach

Siostra Tomka Jakubiaka swoje urodzinowe słowa skierowała bezpośrednio do zmarłego brata.

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Dziś są twoje urodziny. Świętuję. Pewnie sobie gdzieś pływasz. A może akurat coś dziwnego wrzucasz do gara. Może robisz sobie żarty. Może się wzruszasz niepowtarzalnym smakiem. Jedno jest pewne. Wiem, że świętujesz razem z nami. 100 lat.

Post szybko zaczęły krążyć po sieci i wywołały falę komentarzy. Internauci podkreślali, że to niezwykle poruszający sposób na pielęgnowanie pamięci o bliskiej osobie. W wielu wpisach pojawiały się wspomnienia samego Jakubiaka, jego programów i charakterystycznej, pełnej ciepła energii.

Pamiętamy Jest tu z nami energią, tego nic nie zmieni Tęsknię Przytulam mocno

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