Uciekająca Beata Kozidrak w Opolu. Skończyła śpiewać i tyle ją widzieli

Beata Kozidrak od wielu lat uchodzi za jedną z bardziej znanych gwiazd w Polsce. Nic więc dziwnego, że pojawiała się na jednym z najważniejszych festiwalu w Polsce. Podczas legendarnego wydarzenia w Opolu 64-latka zaśpiewała swoje najbardziej znane utwory, czyli - "Białą armię" oraz "Co mi Panie dasz".

Beata Kozidrak w popłochu ucieka z Opola

Mało kto spodziewał się tego, co zrobiła Beata Kozidrak. Po wykonaniu swoich utworów gwiazda uciekła od razu do samochodu. Na nagraniu, które przygotowali dziennikarze portalu shownews.pl widać, jak artystka zapozowała tylko jednemu z fotoreporterów. Nie została na rozmowy z mediami.

Robert Gawliński szczerze o Beacie Kozidrak

W sieci pojawiło się sporo negatywnych komentarzy na temat Beaty Kozidrak. Większość internautów rozprawiała na temat jej figury, ubrania czy całego występu w Opolu. Dziennikarze shownews.pl zapytali Roberta Gawlińskiego, który współpracował z Beatą, co o niej sądzi.

"Wiesz, ja bardzo szanuję Beatę. Uważam, że to wybitna Polka, być może najwybitniejsza. (...) Nasze drogi się wielokrotnie skrzyżowały na koncertach, graliśmy kiedyś wspólne ze trzy albo cztery sylwestry, wiesz? No, to się normalnie dzieje tak, jak 30 lat jeździmy po Polsce. Znamy się i lubimy, i szanujemy" - wyjawił w rozmowie z portalem shownews.pl artysta.

Skąd się wzięła nazwa zespołu Bajm?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego zespół nazywa się Bajm. Okazuje się, że pochodzi od pierwszych liter imion założycieli grupy (B - Beata Kozidrak, A - Andrzej Pietras, J - Jarosław Kozidrak, M - Marek Winiarski).

