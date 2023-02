Ukochany rozpieszcza Małgorzatę Foremniak. Przygotował dla niej niespodziankę ważącą 8 kilogramów!

Małgorzata Foremniak nie miała szczęścia w miłości. Aktorka ma za sobą dwa nieudane małżeństwa i głośny romans z tancerzem Rafałem Maserakiem (39 l.). Jednak od ponad dwóch lat jest w szczęśliwym związku z producentem Pawłem Jodłowskim, który niegdyś spotykał się m.in. z Mają Hirsch (46 l.). Od tego czasu o życiu prywatnym gwiazdy niewiele się mówi. Jednak raz na jakiś czas Foremniak uchyla przed fanami rąbek tajemnicy. Tak też było w dniu walentynek. Artystka zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma ogromny bukiet czerwonych róż. „8 kg słodkiego ciężaru!!!” – napisała.

Jodłowski bardzo się postarał. Już w południe pojechał do jednej z lepszych kwiaciarni w Warszawie, w której wykupił chyba wszystkie czerwone róże. Następnie ostrożnie wsadził bukiet do bagażnika rozwijając go z ochronnego papieru i udał się po sushi, które zawiózł do domu gwiazdy. Tam zapewne spędzili romantyczny wieczór tylko we dwoje.