W sieci aż huczy od plotek, że Valentyn z "Rolnik szuka żony" ma dziecko! Co na to Klaudia?

Klaudia i Valentyn to para, która poznała się za sprawą 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przystojny kierownik budowy szybko stał się faworytem rolniczki z Podlasia. Klaudia odesłała dwóch pozostałych kandydatów do domu, aby móc w spokoju poznawać się z Valentynem. Pod koniec sezonu zakochani rozmawiali już o wspólnym zamieszkaniu w 2023 roku. Pogłoski o tym, że w związku tej dwójki nie układa się dobrze, okazały się nieprawdą, o czym dziewczyna poinformowała w rozmowie z dziennikarzami "Obiektywu".

Valentyn ma dziecko?! Klaudia odpowiedziała krótko

To jednak nie są wszystkie plotki na temat tej pary. Jeszcze przed finałem "Rolnik szuka żony" w sieci było głośno o tym, że Valentyn ma dziecko, które ukrywał przed Klaudią! To miało być również przyczyną ich konfliktu i rozstania. Mężczyzna chętnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z maluchami, więc temat dziecka powrócił jak bumerang. Jeden z internautów wprost zapytał Klaudię, czy to prawda, że jej ukochany jest już ojcem.

- Valentyn ma trójkę cudownych chrześniaków - odpowiedziała Instagramie.

Wygląda na to, że plotki po raz kolejny okazały się nieprawdą, a Klaudia nie przejmuje się fake newsami krążącymi na temat jej związku. Widać, że woli po prostu cieszyć się miłością z Valentynem niż walczyć z wiatrakami.