Przelot rosyjskich dronów nad Polską. Gwiazdy komentują

Od rana głównym tematem w mediach oraz internecie jest nocny przelot rosyjskich dronów przez Polskę. Polskie Dowództwo Operacyjne potwierdziło, że rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Z kolei Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej ujawnił, że polska przestrzeń powietrzna została naruszona aż 19 razy. Drony zostały zestrzelone, a ich wraki odnaleziono w różnych miejscach Polski.

Nocny incydent wywołał alarmy, strach i chaos, a lotniska w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie zostały czasowo zamknięte. Bezprecedensowe wydarzenie wywołało falę komentarzy. Nie brakuje wśród nich nieprawdziwych oraz krzywdzących opinii, które mają na celu wzbudzić w Polakach poczucie niepokoju i strachu.

Politycy, dziennikarze i gwizdy show-biznesu na bieżąco komentują ostatnie wydarzenia. Wśród nich jest m.in. Joanna Racewicz. Dziennikarka opublikowała poruszający wpis. Jej słowa są pełne emocji, ale też apelu o spokój i rozsądek.

Karolina Korwin-Piotrowska z ważnym apelem. "Ograniczasz wtedy zło"

Z kolei Monika Olejnik zaapelowała o spokój i porozumienie ponad podziałami. "To nie jest czas na głupie i bezsensowne konflikty" - napisała dziennikarka TVN. Serię wpisów opublikowała również Karolina Korwin-Piotrowska. Z samego rana podzieliła się ze swoimi obserwującymi wymownym cytatem z książki "Wojsko z tektury" autorstwa Edyty Żemły.

W kolejnych wpisach zwracała się bezpośrednio do internautów. Dziennikarka postanowiła przestrzec ich przed botami oraz trollami. Podkreśliła, że "skala działania botów jest przerażająca". Korwin-Piotrowska postanowiła wyłączyć możliwość komentowania jej wpisów, by nie dawać botom "przestrzeni do działania".

Na tym profilu będą wyłączone komentarze, żeby nie dawać przestrzeni na działanie botom i ruskiej dezinformacji. Polecam Wam to samo: jeśli udostępniasz coś o tym, co się stało w nocy, wyłącz komentarze. Ograniczasz wtedy zło. Bądźmy odpowiedzialni - zaapelowała.

