Rodzinny spór po śmierci Krzysztofa Krawczyka wciąż trwa. Mimo upływu czasu, relacje między wdową – Ewą Krawczyk – a jego jedynym synem, Krzysztofem Juniorem (Igorem), pozostają napięte. Teraz pojawił się nowy wątek, który wywołał kolejne emocje.

Z informacji ujawnionych przez „Fakt” wynika, że Ewa Krawczyk planuje ekshumację prochów rodziców i brata zmarłego artysty z cmentarza w Łodzi. Chce przenieść je do Grotnik, gdzie znajduje się specjalnie przygotowany pomnik rodzinny. Jej zdaniem to miejsce ma być symbolicznym, wspólnym miejscem pamięci o rodzinie Krawczyków.

Tymczasem Krzysztof Igor Krawczyk ma kategorycznie nie zgadzać się na taki krok. Jak ujawnił w rozmowie z „Faktem” jego bliski przyjaciel Zbigniew Rabiński, syn piosenkarza nie życzy sobie, by „zabierano mu” dziadków.

To Igor jest najbliższą żyjącą osobą w linii, a on niczego takiego nie podpisał i sobie nie życzy ekshumacji. Zrobimy, co trzeba, by mu pomóc i to powstrzymać. Igor się na to kategorycznie nie zgadza. Liczy się to, co w sercu, a nie na pokaz