Weronika Książkiewicz w tajemnicy poślubiła izraelskiego biznesmena. Dla męża wyprowadzi się z Polski?

Weronika Książkiewicz wzięła ślub w tajemnicy

Weronika Książkiewicz od wielu lat zachwyca na ekranie. Od jej debiutu minęło już ponad dwadzieścia lat, a nadal utrzymuje się w gwiazdorskiej pierwszej lidze. O pięknej aktorce głośno było również za sprawą jej życia uczuciowego. Spotykała się m.in. z aktorem Jakubem Wesołowskim i reżyserem Mitją Okornem. Ze związku z przedsiębiorcą Krzysztofem Latkiem doczekała się syna Borysa Aleksandra.

Obecnie Weronika Książkiewicz rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Dwa lata temu niespodziewanie wyznała, że jest już po ślubie! W czerwcu 2024 roku na antenie TVP3 pochwaliła się obrączką.

Wzięliśmy ślub we wrześniu, pierwszy - taką ceremonię duchową. A teraz w marcu cywilną, w dniu moich urodzin - mówiła wyraźnie szczęśliwa aktorka.

Książkiewicz początkowo ukrywała tożsamość męża. Krótko po ogłoszeniu radosnej nowiny w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła, że jej wybrankiem jest Heskel Nathaniel. Pochodzący z Izraela biznesmen prowadzi prężnie działającą firmę budowlaną.

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Weronika Książkiewicz dla męża wyprowadzi się z Polski?

Gwiazda "Furiozy" w najnowszym wywiadzie otworzyła się na tematy prywatne. W magazynie "Pani" opowiedziała m.in. o swoim pochodzeniu. Ojciec 45-latki jest Rosjaninem, a ona sama urodziła się w Moskwie. Chociaż wychowała się w Polsce, dla niektórych pozostaje "okropną »Ruską«".

Aktorka nie ukrywa, że zaczęła zastanawiać się nad wyjazdem z kraju. Na ten krok miałaby się zdecydować przez wzgląd na męża. 64-letni przedsiębiorca na co dzień mieszka w Berlinie, ale ze względów zawodowych i rodzinnych często jeździ do Izraela.

W tym czasie Książkiewicz skupia się na wychowaniu syna, pracy oraz rozwoju swoich pasji. Związek na odległość pozwala jej na zachowanie niezależności. Uważa nawet, że codzienność może zabić romantyzm i dlatego ceni sobie obecny układ. Jednocześnie przyznała, że chciałaby spędzać z mężem więcej czasu, co może się wiązać z wyjazdem z Polski.

Widujemy się głównie w weekendy. Heskel mieszka częściowo w Berlinie, częściowo w swoim rodzinnym Izraelu, a ja do tej pory nie chciałam wyjeżdżać z Polski. Ale zaczynam to rozważać. (...) To nie są duże odległości. Chciałabym między projektami mieszkać z mężem, choć jeszcze nie wiem, kiedy to się uda. Ani gdzie. W miejscu jego pochodzenia sytuacja jest maksymalnie napięta i codzienne funkcjonowanie z pewnością jest tam skomplikowane - przyznała Weronika Książkiewicz.

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