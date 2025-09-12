Weronika Rosati jest szczuplejsza niż kiedykolwiek. Powód? Nie może normalnie jeść!

Weronika Rosati w styczniu skończyła 41 lat i może pochwalić się smukłą figurą bez zbędnych kilogramów. Aktorka ma za sobą jedną ciążę, która jednak nie zmieniła jej sylwetki. Po porodzie gwiazda szybko wróciła do dawnej formy, a teraz jako mama kilkulatki jest smuklejsza niż kiedykolwiek. Wbrew pozorom dla Weroniki wcale nie jest to powód do dumy.

Rosati przyznała, że wygląda właśnie tak, a nie inaczej, bo ma problem z jedzeniem!

Zobacz także: Roxie Węgiel wygląda jak Weronika Rosati 20 lat temu. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Weronika Rosati nie może normalnie jeść

Rosati zawsze była szczupłą dziewczyną o ciekawej urodzie. Teraz jest już dojrzałą kobietą, wciąż piękną i wyglądającą bardzo młodo ze względu na dziewczęcą, szczuplutką figurę. Niestety za jej wizerunkiem kryje się nie tylko chęć prowadzenia zdrowego stylu życia, ale i kłopot, przez który Weronika musi być na specjalnej diecie. Nie może spożywać wielu pokarmów i musi ściśle trzymać się zaleceń.

Zobacz także: Weronika Rosati odmłodziła sobie twarz. Mówi wprost, co sobie zrobiła u lekarza gwiazd. Widać zmianę?

To jest bardzo skomplikowane. Mam liczne nietolerancje pokarmowe, uczulenia, więc mam bardzo restrykcyjną dietę po prostu. Nie życzę tego nikomu naprawdę. To straszne mieć uczulenia i nietolerancje pokarmowe, bo całe życie trzeba spędzić na restrykcyjnej diecie. To nie jest kwestia, że teraz przejdę sobie na dietę, a potem normalnie mogę jeść, co chcę. Muszę się tego trzymać - tłumaczyła Rosati, rozmawiając z Plejadą.

Zobacz także: Weronika Rosati ma powody do dumy! Zagrała główną rolę u boku hollywoodzkiego gwiazdora!

Smukła figura w przypadku gwiazdy jest wynikiem problemów z alergiami pokarmowymi. Rosati przyznała, że restrykcyjnie dba o to, co je, ale też ćwiczy. Jednak nie po to, aby gubić kalorie, raczej, by utrzymać formę:

Poza tym ćwiczę, ale bardziej dla dobrego samopoczucia i zdrowia, bo już w moim wieku muszę dbać o formę, żeby móc nadążyć za moją małą, zwinną córką.

Zobacz także: Weronika Rosati w szoku. Wystarczyło, że nie było jej w domu, a tu taka strata

Zobacz więcej zdjęć. Weronika Rosati teraz i przed laty. Duża zmiana?