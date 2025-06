Wiadomo, co Agnieszka Woźniak-Starak będzie robić po odejściu z TVN. Wspomniała o wyborach prezydenckich!

Agnieszka Woźniak-Starak po 12 latach rozstaje się z telewizją TVN. Klamka zapadła! Prezenterka swoją decyzję ogłosiła na Instagramie, zamieszczając obszerny komunikat. Co dalej? Wiadomo już, co Agnieszka Woźniak-Starak będzie robić po odejściu z TVN. Podkreśliła, że trzeba "iść z duchem czasu". Co ciekawe, wspomniała też o wyborach prezydenckich.