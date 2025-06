Wiadomo, co z pogrzebem Ziębińskiego. W sieci pojawił się nekrolog. Zadziwiająca prośba!

Informacja o śmierci Marcina Ziębińskiego trafiła do mediów 10 czerwca, choć reżyser odszedł kilka dni wcześniej - 6 czerwca. Już wiadomo, co z pogrzebem syna Krystyny Kołodziejczyk! Znana jest data ostatniego pożegnania, a w sieci pojawił się nekrolog. Rodzina ma zaskakującą prośbę do żałobników - nie chce kwiatów, ale też nie apeluje o wpłaty na cele charytatywne.