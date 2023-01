Wiemy, dlaczego Michał z "Rolnik szuka żony" oświadczył się Adzie poza kamerami. Bał się odmowy na oczach widzów?

Michał i Ada to para, która poznała się za pośrednictwem programu TVP1 "Rolnik szuka żony". Michał przez długi czas wahał się między stonowaną i pracowitą Martą, którą podpowiadał mu rozum, a pełną życia i optymistyczną Adą, którą podpowiadało mu serce. W końcu jednak zdecydował się iść za głosem serca. W finałowym odcinku programu para była już po zaręczynach. Michał poprosił dziewczynę o rękę nieopodal zamku w Kazimierzu Dolnym, a ta nie wahała się ani przez moment. Obecnie zakochani mieszkają w domu rodzinnym rolnika we wsi Kalinówka-Basie na Podlasiu.

Michał z "Rolnik szuka żony" wyjaśnia, dlaczego oświadczył się Adzie poza kamerami. "Nie wiedziałem, jak się zachowa"

Do zgłoszenia się do randkowego show dla rolników zainspirował Michała Kamil z 8. edycji, który oświadczył się swojej wybrance, Asi, w finałowym odcinku. Chłopak nie poszedł jednak śladem starszego kolegi i poprosił Adę o rękę poza kamerami. W rozmowie z Pomponikiem wyjaśnił, że nie bał się odmowy, ale nie wiedział też, jak zareaguje jego ukochana.

- To wielki moment w życiu dwójki ludzi. Chciałem, żeby to między nami było. Żebyśmy sami trwali w uniesieniu. Żeby to była nasza chwila po prostu. Poza tym nie chciałem żeby były wtedy kamery. Wiedziałem, że Ada się zgodzi, ale nie wiedziałem jak się zachowa, czy będzie płakać, więc chciałem jej tego oszczędzić - cytuje Michała Pomponik.

Co ciekawe, mimo że nie wszystko poszło zgodnie z planem Michała i do zaręczyn nie doszło na zamku w Kazimierzu, była to wyjątkowa chwila. Znów dopisało mu szczęście.

- Zapamiętałem ten dzień jako cudowny. Mówią, że jestem farciarzem i moment zaręczyn to też był totalny fart. To było pod dębem. Jak się jej oświadczyłem, to w tym momencie zaczęły grać skrzypce. To nie było w ogóle ustalone! Było super. Fart towarzyszył mi do końca - wspomina.

