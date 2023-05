Wieś kontra tropiki, czyli majówka gwiazd! Kto hasa po łące a kto wygrzewa się w raju?

Hubert Janczak żyje jak król. Kim jest popularny influencer, który ujawnił co dzieje się ze słynną willą z „Hotelu Paradise”?

Polska to piękny kraj! Zabraknie życia, by zwiedzić wszystkie jej zakątki. Mamy góry, morze, jeziora, lasy, piękne wsie i miasta – wszystko, czego dusza zapragnie. Przekonują się o tym także nasze gwiazdy, które na majówkę wybrały swojskie klimaty i aktywny wypoczynek. Katarzyna Cichopek (41 l.) zachwyca się krajobrazami Podlasia oraz Polesia. Odwiedziła, m.in. Poleski Park Narodowy, Katarzyna Bujakiewicz (51 l.) wybrała malownicze Roztocze na Lubelszczyźnie, które jest jej szczególnie bliskie przez projekt „Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie”. Paulina Sykut-Jeżyna (42 l.) postawiła na górskie wędrówki w okolicach Zakopanego. Natomiast Małgorzata Rozenek-Majdan (45 l.) z najbliższymi uciekła do tureckiego Raju, Katarzyna Glinka (46 l.) zabrała dzieci na Karaiby, a Marcelina Zawadzka (34 l.) z ukochanym zwiedza Kalifornię.

