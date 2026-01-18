Wybuchła afera wokół udziału Komarnickiej w "Tańcu z gwiazdami". Widzowie domagają się sprawiedliwości

Emilia Komarnicka, znana aktorka, wystąpi w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" po latach odmawiania udziału.

Emila Komarnicka o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Wiosną na widzów Polsatu czeka sporo niespodzianek. Na antenę wróci jeden z najbardziej lubianych od lat programów, a mianowicie "Taniec z Gwiazdami". Już od kilku tygodni produkcja dawkuje widzom emocje, stopniowo ujawniając nazwiska kolejnych uczestników tanecznego show. W sobotni poranek wypłynęła informacja, że jedną z gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" będzie Emilia Komarnicka. Zaskoczenie jest spore, gdyż aktorka znana między innymi z serialu "Ranczo", czy "Na dobre i na złe" przez długi czas odmawiała produkcji udziału w programie. W końcu jednak podjęła wyzwanie i jej popisy taneczne na parkiecie będziemy mogli podziwiać już wkrótce. Komarnicka pojawiła się w niedzielny poranek w studiu "halo tu Polsat", gdzie opowiedziała o przygotowaniach do programu i powodach, dla których właśnie teraz zdecydowała się powiedzieć "tak". Aktorka nie ukrywa, że udział w tanecznym show wiąże się z dużym napięciem.

Komarnicka przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami". Zdradza szczegóły

Emilia Komarnicka podczas wywiadu w "halo tu Polsat" wyjawiła, że już przygotowuje się do występów w "Tańcu z Gwiazdami". Dla aktorki to spore wyzwanie, które wiąże się ze stresem.

Jak dostałam tę informację potwierdzoną, że wystąpię, to był duży stres. Ale pomyślałam sobie: to nie jest program o stresie. To jest program o zabawie

- zaznaczyła.

Przyzwyczajona jestem do grania dla 350 osób na żywo. A tutaj będę grała na żywo dla dwóch milionów, dwóch i pół miliona widzów

- dodała po chwili. Komarnicka przez długi czas odmawiała produkcji show udziału. Teraz wyznała, dlaczego tym razem zmieniła zdanie.

To jest tak, że wszystko musi się złożyć. I wszystko ma swój czas, jak śpiewał klasyk nasz polski. Z programem tak chodziliśmy wokół siebie od wielu, wielu lat. Ale coś zawsze stało na przeszkodzie. I nagle przychodzi czas, że wszystko się składa. No więc tak się samo poskładało, że wiedziałam, że to jest ten czas

- wyznała w rozmowie w "halo tu Polsat".

Burza wokół udziału Emilii Komarnickiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Wielu widzów programu nie może doczekać się występów aktorki na parkiecie. Jednak są też tacy, którzy zarzucają Komarnickiej przewagę nad pozostałymi uczestnikami "Tańca z Gwiazdami" i przywołują na dowód jej doświadczenie taneczne, zdobyte m.in. w spektaklu z Stefano Terrazzino pt. "Kto ma klucz". W mediach społecznościowych pojawiło się wiele sceptycznych komentarzy od internautów.

"Będzie miała przewagę, bo ze Stefano Terrazzino robili spektakle taneczne"

"Jak osoby, które będą tańczyć od dwóch miesięcy, mają jej dorównać? Gdzie tutaj jest sprawiedliwość?"

"Emilia nie jest nowicjuszką taneczną. Słabo, że nie wszyscy zaczynają od tego samego poziomu"

- pisali w mediach społecznościowych.

