Wybuchła afera wokół udziału Komarnickiej w "Tańcu z gwiazdami". Widzowie domagają się sprawiedliwości

- Emilia Komarnicka, znana aktorka, wystąpi w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" po latach odmawiania udziału.
- Aktorka wyznaje, że decyzja o udziale w show była podyktowana odpowiednim "czasem" i pomimo stresu, traktuje to jako dobrą zabawę.
- Jej udział budzi kontrowersje wśród widzów, którzy zarzucają jej nieuczciwą przewagę ze względu na wcześniejsze doświadczenia taneczne.
- Czy doświadczenie Emilii Komarnickiej okaże się atutem, czy przeszkodą w walce o Kryształową Kulę?
Emila Komarnicka o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami"
Wiosną na widzów Polsatu czeka sporo niespodzianek. Na antenę wróci jeden z najbardziej lubianych od lat programów, a mianowicie "Taniec z Gwiazdami". Już od kilku tygodni produkcja dawkuje widzom emocje, stopniowo ujawniając nazwiska kolejnych uczestników tanecznego show. W sobotni poranek wypłynęła informacja, że jedną z gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" będzie Emilia Komarnicka. Zaskoczenie jest spore, gdyż aktorka znana między innymi z serialu "Ranczo", czy "Na dobre i na złe" przez długi czas odmawiała produkcji udziału w programie. W końcu jednak podjęła wyzwanie i jej popisy taneczne na parkiecie będziemy mogli podziwiać już wkrótce. Komarnicka pojawiła się w niedzielny poranek w studiu "halo tu Polsat", gdzie opowiedziała o przygotowaniach do programu i powodach, dla których właśnie teraz zdecydowała się powiedzieć "tak". Aktorka nie ukrywa, że udział w tanecznym show wiąże się z dużym napięciem.
Komarnicka przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami". Zdradza szczegóły
Emilia Komarnicka podczas wywiadu w "halo tu Polsat" wyjawiła, że już przygotowuje się do występów w "Tańcu z Gwiazdami". Dla aktorki to spore wyzwanie, które wiąże się ze stresem.
Jak dostałam tę informację potwierdzoną, że wystąpię, to był duży stres. Ale pomyślałam sobie: to nie jest program o stresie. To jest program o zabawie
- zaznaczyła.
Przyzwyczajona jestem do grania dla 350 osób na żywo. A tutaj będę grała na żywo dla dwóch milionów, dwóch i pół miliona widzów
- dodała po chwili. Komarnicka przez długi czas odmawiała produkcji show udziału. Teraz wyznała, dlaczego tym razem zmieniła zdanie.
To jest tak, że wszystko musi się złożyć. I wszystko ma swój czas, jak śpiewał klasyk nasz polski. Z programem tak chodziliśmy wokół siebie od wielu, wielu lat. Ale coś zawsze stało na przeszkodzie. I nagle przychodzi czas, że wszystko się składa. No więc tak się samo poskładało, że wiedziałam, że to jest ten czas
- wyznała w rozmowie w "halo tu Polsat".
Burza wokół udziału Emilii Komarnickiej w "Tańcu z Gwiazdami"
Wielu widzów programu nie może doczekać się występów aktorki na parkiecie. Jednak są też tacy, którzy zarzucają Komarnickiej przewagę nad pozostałymi uczestnikami "Tańca z Gwiazdami" i przywołują na dowód jej doświadczenie taneczne, zdobyte m.in. w spektaklu z Stefano Terrazzino pt. "Kto ma klucz". W mediach społecznościowych pojawiło się wiele sceptycznych komentarzy od internautów.
-
"Będzie miała przewagę, bo ze Stefano Terrazzino robili spektakle taneczne"
-
"Jak osoby, które będą tańczyć od dwóch miesięcy, mają jej dorównać? Gdzie tutaj jest sprawiedliwość?"
-
"Emilia nie jest nowicjuszką taneczną. Słabo, że nie wszyscy zaczynają od tego samego poziomu"
- pisali w mediach społecznościowych.
