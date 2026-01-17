Będzie gorąco w "Tańcu z Gwiazdami"! Znana aktorka przez lata odmawiała udziału. 18. edycji show powiedziała "tak"

Katarzyna Kustra
2026-01-17 16:59

Fani "Na dobre i na złe" w końcu będą mogli zobaczyć popisy taneczne jednej z aktorek serialu. Po wielu latach odmawiania udziału w "Tańcu z Gwiazdami" Emilia Komarnicka dała się namówić i to właśnie między innymi ją zobaczymy w najnowszej edycji, która wystartuje wiosną w Polsacie. Czym zaskoczy uzdolniona aktorka swoich fanów na parkiecie?

Autor: AKPA
  • Polsat ogłosił nazwisko kolejnej gwiazdy, która dołączy do 18. edycji "Tańca z Gwiazdami".
  • Emilia Komarnicka, znana aktorka i wokalistka, spróbuje swoich sił na parkiecie.
  • W artykule znajdziesz pełną listę potwierdzonych uczestników i ich tanecznych partnerów.

Polsat ujawnił nazwisko kolejnej uczestniczki 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Kolejna edycja show "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars" budzi spore emocje. Stacja Polsat stopniowo odsłania karty i ujawnia nazwiska gwiazd oraz tancerzy, którzy będą występować na parkiecie w programie już najbliżej wiosny. I tu na widzów czeka sporo niespodzianek, gdyż wśród uczestników pojawiają się nazwiska gwiazd, które od lat systematycznie odmawiały produkcji show. W sobotni poranek serwis halotu.polsat.pl ujawnił kolejne gorące nazwisko - w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Emila Komarnicka. Wokalistka i aktorka znana widzom między innymi z serialu "Ranczo" oraz "Na dobre i na złe" ma za sobą wiele występów na scenie. W 2019 roku Komarnicka zajęła 2. miejsce w finale 12. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Teraz będzie miała okazję popisać się swoim talentem tanecznym.

Kto wystąpi w 18. edycji "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars". Lista uczestników

Od kilku tygodni mówiło się o kolejnych nazwiskach. Informatorzy portalu pudelek.pl potwierdzili, że w tanecznym show zobaczymy m.in. Sebastiana Fabijańskiego, który już od jakiegoś czasu ma intensywnie przygotowywać się do występów, a także Magdalenę Boczarską i Izę Miko. Dziennikarzom portalu udało się również ustalić, z którymi tancerzami wystąpią zaproszone gwiazdy. Trop okazał się prosty, ale skuteczny - niemal wszyscy uczestnicy i tancerze zaczęli obserwować się w mediach społecznościowych. Ten szczegół pozwolił połączyć nazwiska w konkretne duety.

  1. Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  2. Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  3. Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  4. Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  5. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  6. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  7. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  8. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
  9. Natsu i Wojciech Kucina
  10. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  11. Iza Miko i Albert Kosiński
  12. Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Taniec z Gwiazdami
41 zdjęć
SEBASTIAN FABIJAŃSKI: ROLA ŻYCIA, ROZLICZENIE Z PRZESZŁOŚCIĄ, ŚLUB I TANIEC Z GWIAZDAMI
