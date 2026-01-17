Będzie gorąco w "Tańcu z Gwiazdami"! Znana aktorka przez lata odmawiała udziału. 18. edycji show powiedziała "tak"

Polsat ogłosił nazwisko kolejnej gwiazdy, która dołączy do 18. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Emilia Komarnicka, znana aktorka i wokalistka, spróbuje swoich sił na parkiecie.

W artykule znajdziesz pełną listę potwierdzonych uczestników i ich tanecznych partnerów.

Polsat ujawnił nazwisko kolejnej uczestniczki 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Kolejna edycja show "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars" budzi spore emocje. Stacja Polsat stopniowo odsłania karty i ujawnia nazwiska gwiazd oraz tancerzy, którzy będą występować na parkiecie w programie już najbliżej wiosny. I tu na widzów czeka sporo niespodzianek, gdyż wśród uczestników pojawiają się nazwiska gwiazd, które od lat systematycznie odmawiały produkcji show. W sobotni poranek serwis halotu.polsat.pl ujawnił kolejne gorące nazwisko - w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Emila Komarnicka. Wokalistka i aktorka znana widzom między innymi z serialu "Ranczo" oraz "Na dobre i na złe" ma za sobą wiele występów na scenie. W 2019 roku Komarnicka zajęła 2. miejsce w finale 12. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Teraz będzie miała okazję popisać się swoim talentem tanecznym.

Kto wystąpi w 18. edycji "Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars". Lista uczestników

Od kilku tygodni mówiło się o kolejnych nazwiskach. Informatorzy portalu pudelek.pl potwierdzili, że w tanecznym show zobaczymy m.in. Sebastiana Fabijańskiego, który już od jakiegoś czasu ma intensywnie przygotowywać się do występów, a także Magdalenę Boczarską i Izę Miko. Dziennikarzom portalu udało się również ustalić, z którymi tancerzami wystąpią zaproszone gwiazdy. Trop okazał się prosty, ale skuteczny - niemal wszyscy uczestnicy i tancerze zaczęli obserwować się w mediach społecznościowych. Ten szczegół pozwolił połączyć nazwiska w konkretne duety.

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta Kamil Nożyński i Izabela Skierska Sebastian Fabijański i Julia Suryś Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska Gamou Fall i Hanna Żudziewicz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke Natsu i Wojciech Kucina Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz Iza Miko i Albert Kosiński Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski