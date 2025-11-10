Za słodkie rogale od Magdy Gessler trzeba słono zapłacić. Jest drożej niż przed rokiem

2025-11-10 17:46

W okolicach 11 listopada cukiernie w całej Polsce kuszą rogalami z białym makiem i bakaliami. Od kilku dni można się nimi zajadać również w lokalu Magdy Gessler. Jednak za taką słodką przyjemność trzeba słono zapłacić! Co więcej, jest drożej niż rok temu. To nie pierwszy raz, gdy wypieki od gwiazdy TVN zaskakują wysokimi cenami.

Cena rogali od Magdy Gessler zwala z nóg

Wczesną wiosną cała Polska zajada się pączkami, w lecie jagodziankami, a w listopadzie rogalami świętomarcińskimi. Tradycyjnie przygotowuje się je w Poznaniu 11 listopada z okazji Dnia Świętego Marcina. Nie każda cukiernia może używać tej nazwy. Poznański wypiek ten został bowiem wpisany do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej. By móc posługiwać się tą nazwą trzeba posiadać odpowiedni certyfikat. 

Jednak nie tylko w Poznaniu sprzedawane są słodkie rogale z białym makiem i bakaliami. Cukiernie w całym kraju sprzedają jej pod różnymi nazwami. Rogale marcińskie można kupić m.in. w lokalu Magdy Gessler (72 l.) "Słodki Słony". Trzeba się przygotować na spory wydatek. Jeden rogal, ważący ok 200 g, kosztuje aż 39 złotych!

Cena słodkiego wypieku od Gesslerowej, z roku na rok idzie w górę. Przed rokiem kosztował 35 złotych, dwa lata temu "zaledwie" 29 złotych. Gwiazda TVN-u zapewnia, że jej wypieki przygotowane są ze składników najwyższej jakości. Co ciekawe, ciasto na jej rogale zawiera w sobie masło. Te z certyfikatem muszą być robione na margarynie.

Słodkie wypieki od Magdy Gessler słono kosztują

Warto dodać, że za wypieki tego typu trzeba sporo zapłacić nie tylko w cukierni Magdy Gessler. Za kilogram certyfikowanych rogali trzeba zapłacić około 60 zł, a za te robione na maśle nawet 80.

To nie jest pierwszy raz, gdy ceny w lokalach Magdy Gessler zwalają z nóg. W tym roku za najtańszy pączek trzeba było zapłacić 23 złote. To o ponad 10 złotych więcej niż w 2021 roku!

Znacząco wzrosły również ceny jagodzianek. Jeszcze kilka lat temu owocowa bułeczka od Gesslerowej kosztowała 23 złote, co już wtedy budziło emocje. W kolejnym sezonie cena wzrosła do 28 zł, a w ubiegłym roku osiągnęła pułap 31 zł. W tegoroczne wakacje za jedną jagodziankę z kruszonką trzeba zapłacić aż 34 złote.

