Za słodkie rogale od Magdy Gessler trzeba słono zapłacić. Jest drożej niż przed rokiem

Cena rogali od Magdy Gessler zwala z nóg

Wczesną wiosną cała Polska zajada się pączkami, w lecie jagodziankami, a w listopadzie rogalami świętomarcińskimi. Tradycyjnie przygotowuje się je w Poznaniu 11 listopada z okazji Dnia Świętego Marcina. Nie każda cukiernia może używać tej nazwy. Poznański wypiek ten został bowiem wpisany do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej. By móc posługiwać się tą nazwą trzeba posiadać odpowiedni certyfikat.

Jednak nie tylko w Poznaniu sprzedawane są słodkie rogale z białym makiem i bakaliami. Cukiernie w całym kraju sprzedają jej pod różnymi nazwami. Rogale marcińskie można kupić m.in. w lokalu Magdy Gessler (72 l.) "Słodki Słony". Trzeba się przygotować na spory wydatek. Jeden rogal, ważący ok 200 g, kosztuje aż 39 złotych!

Cena słodkiego wypieku od Gesslerowej, z roku na rok idzie w górę. Przed rokiem kosztował 35 złotych, dwa lata temu "zaledwie" 29 złotych. Gwiazda TVN-u zapewnia, że jej wypieki przygotowane są ze składników najwyższej jakości. Co ciekawe, ciasto na jej rogale zawiera w sobie masło. Te z certyfikatem muszą być robione na margarynie.

Zobacz również: Magda Gessler pokazała zdjęcie z wanny! Bez makijażu i z mokrymi włosami nie przypomina samej siebie

Słodkie wypieki od Magdy Gessler słono kosztują

Warto dodać, że za wypieki tego typu trzeba sporo zapłacić nie tylko w cukierni Magdy Gessler. Za kilogram certyfikowanych rogali trzeba zapłacić około 60 zł, a za te robione na maśle nawet 80.

To nie jest pierwszy raz, gdy ceny w lokalach Magdy Gessler zwalają z nóg. W tym roku za najtańszy pączek trzeba było zapłacić 23 złote. To o ponad 10 złotych więcej niż w 2021 roku!

Znacząco wzrosły również ceny jagodzianek. Jeszcze kilka lat temu owocowa bułeczka od Gesslerowej kosztowała 23 złote, co już wtedy budziło emocje. W kolejnym sezonie cena wzrosła do 28 zł, a w ubiegłym roku osiągnęła pułap 31 zł. W tegoroczne wakacje za jedną jagodziankę z kruszonką trzeba zapłacić aż 34 złote.

Zobacz również: Wielkanocny posiłek od Magdy Gessler kosztuje majątek. Gwiazda broni wysokich cen!

Sonda Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler? Tak, marzę o tym! Nie, nie czuję takiej potrzeby. Po co? Jest milion innych restauracji.