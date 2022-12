Dodzie groziło 8 lat więzienia! Właśnie usłyszała wyrok sądu!

Doda uniewinniona w sprawie składania fałszywych zeznań. Artystka świętuje decyzję sądu! "Dziękuję"

Doda podzieliła się z fanami fantastycznymi wieściami na koniec roku! Artystka decyzją warszawskiego sądu została uniewinniona z zarzutów składania fałszywych zeznań.

"W dniu dzisiejszym (29.12.2022) o godz. 13:00, przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa zapadł wyrok uniewinniający Dorotę Rabczewska w trwającym kilka lat procesie karnym dot. rzekomego składania przez nią fałszywych zeznań. Sąd uznał, że Doda nie mogła popełnić czynu zarzucanego jej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie" - można przeczytać w opublikowanym przez piosenkarkę wyroku.

Jest wyrok w sprawie Dody! Wokalistka została uniewinniona. Z jakich zarzutów ją oczyszczono?

Wokalistka została zatrzymana w 2017 roku przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Miała złożyć wyjaśnienia w sprawie rzekomych gróźb, jakie miała wystosować wobec byłego partnera Emila H. Jak twierdził, w jego biurze pojawili się gangsterzy, który próbowali wyłudzić od niego pieniądze. Emil H. twierdził, że miał być zmuszany do wycofania wniosków, jakie wystosował wobec wokalistki. Doda nie potwierdziła tych rewelacji, zaprzeczając, jakoby miała dopuścić się "nakłaniania (...) bezpośrednich wykonawców (...) do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych oraz wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływu na Emila H. jako świadka i oskarżyciela w postępowaniach, w których stroną jest Dorota R."

W 2018 roku sprawa przybrała kolejny nieoczekiwany obrót. Doda ponownie musiała stawić się w prokuraturze, gdzie postawiono jej dodatkowy zarzut składania fałszywych zeznań, z którego właśnie została uniewinniona. Groziło jej nawet do 8 lat więzienia! Jak dodawał adwokat Dody, piosenkarka doprecyzowała złożone wcześniej zeznania, rozwiewając wszelkie ewentualne wątpliwości.

Dobre informacje dotarły do wokalistki akurat w trakcie przygotowań do jej występu podczas noworocznego koncertu "Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu. Nie kryła swojej radości!

Bardzo się ucieszyłam, poczułam ogromną ulgę. Męczyło mnie to bardzo, bardzo długo, przez wiele wiele lat. Nie znam żadnej innej kobiety, po której spływałoby to jak po kaczce zwłaszcza, że poukładała już sobie życie i chciałaby pójść dalej, a jednak to się ciągnęło i było bardzo męczące i bardzo niesprawiedliwe w stosunku do mnie. Ja czułam tą ogromną niesprawiedliwość - cieszyła się w rozmowie z reporterem Pomponika Doda. Serdecznie gratulujemy!

