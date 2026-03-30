Zaskakujące wyznanie Pavlović w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorka zdradziła swoją słabość!

Motyw wstydliwych przyjemności skłonił gwiazdy oraz panel jurorski do niezwykle osobistych zwierzeń. Widzowie dowiedzieli się na przykład, że Gamou Fall jest wielkim miłośnikiem twórczości muzycznej Dody, natomiast Mateusz Pawłowski potajemnie pasjonuje się uniwersum "Gwiezdnych wojen". Prawdziwą sensacją okazały się jednak słowa Iwony Pavlović, która opowiedziała o swoim ulubionym... formacie telewizyjnym. Słynąca z ostrych ocen ekspertka ma słabość do bardzo konkretnego gatunku rozrywkowego.

Kto odpadł z programu "Taniec z Gwiazdami"? Widzowie pożegnali dwie pary

Osiemnasta odsłona formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wchodzi w decydującą fazę. Po rodzinnym odcinku, w którym wyjątkowo nikt nie musiał odejść z walki o Kryształową Kulę, tym razem zsumowane wyniki z dwóch tygodni przyniosły podwójną eliminację. Z parkietem musieli pożegnać się Natsu tańcząca z Wojciechem Kuciną, a także duet Mateusza Pawłowskiego i Klaudii Rąby. Z powodu nadchodzących Świąt Wielkanocnych stacja zaplanowała tygodniową przerwę w emisji odcinków na żywo.

ZOBACZ TEŻ: Widzowie w szoku po eliminacjach w "Tańcu z Gwiazdami"! To dlatego Piotr Kędzierski przeszedł dalej?!

Iwona Pavlović zaskoczyła w "Tańcu z Gwiazdami". Kolumbijskie seriale to jej guilty pleasure

Koncepcja ukrywanych na co dzień słabości przyniosła wiele rozrywki, gdy swoje sekrety wyjawili członkowie komisji oceniającej. Rafał Maserak przyznał się do słabości do czekoladowych pianek, z kolei Ewa Kasprzyk opowiedziała o relaksującym gadżecie, z którego korzysta podczas kąpieli. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak obecna w programie nieprzerwanie od 2005 roku Iwona Pavlović. Słynna Czarna Mamba przyznała się do namiętnego oglądania kolumbijskich seriali. Trudno było uwierzyć, że tak surowa jurorka po godzinach relaksuje się przed ekranem, śledząc produkcje w stylu popularnego "Skradzionego serca". Jesteście zaskoczeni?

