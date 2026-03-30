Czy jury faworyzuje Magdalenę Boczarską? Tomasz Wygoda mówi wprost

Dyskusja wokół występów Magdaleny Boczarskiej nie cichnie. Jedni zachwycają się jej klasą i elegancją na parkiecie, inni twierdzą, że w programie brakuje jej odrobiny szaleństwa i nowoczesnych choreografii. Pojawiają się nawet głosy, że jury w "Taniec z Gwiazdami" patrzy na nią wyjątkowo przychylnym okiem. O komentarz w tej sprawie zapytaliśmy jurora, Tomasza Wygodę, który postanowił odnieść się zarówno do stylu aktorki, jak i zarzutów o rzekome faworyzowanie.

Widzowie mają dość elegancji Boczarskiej? Tomasz Wygoda odpowiada na krytykę

Widzowie programu bacznie śledzą każdy odcinek i nie szczędzą komentarzy w mediach społecznościowych. Po jednym z ostatnich występów internauci zaczęli zwracać uwagę na to, że inne pary sięgają po dynamiczne choreografie, podczas gdy Magdalena Boczarska pozostaje wierna bardziej klasycznej estetyce. Według części fanów widowiska aktorka powinna zaryzykować i spróbować czegoś zupełnie innego. Czy rzeczywiście unika tanecznych eksperymentów?

Juror Tomasz Wygoda podkreśla, że ocena występów nie jest tak prosta, jak może się wydawać przed telewizorem. Według niego widzowie często skupiają się na jednym elemencie, zapominając, że w programie liczy się wiele czynników jednocześnie: muzyka, charakter odcinka, technika tańca czy dopasowanie choreografii do stylu uczestników. Wygoda zaznacza też, że różnorodność jest kluczowa dla całego widowiska.

Juror nie zgadza się także z opinią, że Magdalena Boczarska jest faworyzowana. Jak podkreśla, każdy występ oceniany jest według tych samych kryteriów.

Nie, zaraz. Dzisiaj odcinek jest taki, że jest naprawdę w tym show i teraz to są te lata i widzieliście osiemdziesiąte, tak pod siedemdziesiąte i oni zrobili to w tych skórach, tak bardziej też rockowo, więc to jest tak. Patrzymy, jak jednocześnie oni podążają za muzyką i za tym, co ona generuje i do czego ich ciągnie, a jednocześnie czy utrzymują te jakości i te kroki, które są przypisane do tych tańców, nie zawsze jest łatwo i widzieliśmy to. Czasami jest super show, a my punktujemy i Wam się może to podobać pod publikę, albo nie, pod kamerę, ale naprawdę my próbujemy to wyważyć i takie odcinki jak dzisiaj, one są bardzo potrzebne, one są dużym urozmaiceniem, bo nie możemy przecież co tydzień robić podobnego zestawu, tylko ktoś ma dzisiaj cha-chę, a ktoś ma walca, tylko próbujemy to zrobić w różnych konwencjach, w różnych choreografiach, w różnych kostiumach i przede wszystkim z różną muzyką. Popatrzcie na to szeroko, bo można się skupić na jednym elemencie i skrytykować, ale jak ktoś ma dobrą wolę, to zobaczy jakby wielość elementów i wtedy jest bardziej spójną opinię - mówi Tomasz Wygoda "Super Expressowi".

Rozmawiała Julita Buczek

