Zbliża się rocznica ślubu Ewy Wachowicz. Jak układa jej się w małżeństwie?

Ewa Wachowicz, gospodyni programu „Ewa gotuje”, a także gwiazda kulinarnych wątków w nowej śniadaniówce Polsatu „Halo tu Polsat” ma pełne ręce roboty. Choć ma w pracy gorący czas, zapewnia, że nie zaniedbuje swojego ukochanego i już myśli o tym, jak będą świętować swoją pierwszą rocznicę ślubu. - To będzie bardzo ważny dla mnie dzień i bardzo ważna data dla nas. Na pewno postaramy się znaleźć czas tylko dla siebie i będzie to coś wyjątkowego – zdradziła „Super Expressowi” Ewa Wachowicz podczas konferencji ramówkowej Polsatu, dodając, że ma na sobie sukienkę, która została uszyta z tego samego materiału, co niespełna rok temu jej suknia ślubna. – Tak sentymentalnie, ze względu na tę zbliżającą się rocznicę, uszyłam sobie sukienkę z tej samej tkaniny, co moja suknia ślubna. Materiału jeszcze trochę zostało, więc pomyślałam, że warto go wykorzystać i przed naszym świętem i z okazji nowej telewizji śniadaniowej „Halo tu Polsat”. Chyba jestem trochę sentymentalna – uśmiecha się Ewa.

Ślub w wielkiej tajemnicy!

Kiedy rok temu Ewa Wachowicz sama wrzuciła do sieci swoje zdjęcia ze świeżo poślubionym mężem, niektórzy nie mogli uwierzyć, że udało jej się wszystko zachować w tajemnicy. Nikt z gości się nie wygadał! – Dziękuję moim przyjaciołom, że zachowali dyskrecję. Ten dzień był wyjątkowy. Był poświęcony nam i naszym najbliższym. Dla mnie ślub kościelny był dużym wydarzeniem i przeżyciem duchowym, więc zależało mi, żeby ten moment nie był zakłócony przez ciekawskich, ale by ten dzień był poświęcony tym, z którymi chcieliśmy go celebrować – opowiada Wachowicz.

Sprzeczki w małżeństwie się zdarzają!

I choć restauratorka nie zawsze zgadza się z mężem, to jest zadowolona, że razem idą przez życie. – Jak w każdym małżeństwie, tak i u nas zdarzają się sprzeczki. Małżeństwo to jest niekończąca się praca i jak ogród, który trzeba pielęgnować. Musimy go podlewać miłością i mocno dbać, ale czasem też gałązki przyciąć – śmieje się gwiazda. Okazuje się, że z mężem mają wiele wspólnych pasji, w tym gotowanie. – Mamy swoje ulubione dania, szczególnie śniadania. Często są to potrawy sezonowe. Lubimy razem gotować, bo mój mąż także świetnie gotuje – mówi celebrytka.

Więcej w materiale wideo!

Ewa Wachowicz 2 września będzie obchodzić pierwszą rocznicę ślubu. Jak układa jej się w małżeństwie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.