Michał i Aleksandra Żebrowscy oko w oko z żywiołem. Są uwięzieni na Jamajce

Michał i Aleksandra Żebrowscy tworzą jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Para, która świętowała w tym roku szesnastą rocznicę ślubu, wychowuje czworo dzieci: trzech synów (Franciszka, Henryka i Feliksa) oraz córkę Łucję. Swoim życiem dzielą się na Instagramie, gdzie zgromadzili grono wiernych fanów. Żebrowscy nie uznają tematów tabu. Zwłaszcza Aleksandra Żebrowska często porusza ważne kwestie dotyczące młodych kobiet oraz matek. Zdarzało im się również publikować nagie rodzinne zdjęcia czy nagrania.

Najnowsze relacje Aleksandry Żebrowskiej (38 l.) budzą wiele niepokoju. Jeszcze niedawno z całą rodziną cieszyli się wakacjami na malowniczej Jamajce, dziś są uwięzieni w pokoju hotelowym, gdzie oczekują na uderzenie przerażającego żywioły. Do wyspy zbliża się bowiem huragan Melissa i z każdą chwilą przybiera na sile. Osiągnął już piątą, najwyższą kategorię w skali. Prędkość wiatru osiąga nawet 230 km na godzinę! Według Amerykańskiego Centrum ds. Huraganów, przejście huraganu może spowodować straty i zniszczenia porównywalne go wywołanych przez huragan Katrina w 2005 roku.

Uderzenie w ląd ma nastąpić we wtorek 28 października 2025 roku. Premier Jamajki dr Andrew Holness zarządził natychmiastową ewakuację tysięcy mieszkańców z terenów najbardziej zagrożonych. Eksperci przewidują, że przejście żywiołu przez Jamajkę będzie największym kataklizmem w jej historii.

Michał i Aleksandra Żebrowscy szykują się na uderzenie potężnego huraganu

Kilka godzin temu Michał Żebrowski (53 l.) i jego żona przekazali, że przenieśli się do hotelu bliżej lotniska. Obecnie ma to być jedno z najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. Oprócz nich znajduje się tam kilka innych osób. Wszyscy dostali zapas jedzenia. Muszą pozostać w swoich pokojach. Żebrowska na Instagramie odpowiedziała na kilka pytań. Wyznała, że jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się huraganu. Kilka dni temu mówiono o silnych sztormach, a dopiero w miniony piątek okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna.

Aleksandra Żebrowska gdy tylko może, stara się przekazać nowe wiadomości. W godzinach popołudniowych pokazała nagranie z hotelu. Widać na nim, że wiatr nabiera na sile. Przed niecałą godziną przekazała, że ma pogorszyć się około godziny 15:00 czasu lokalnego (około 21 w Polsce).

W obliczu zbliżającego się huraganu Melissa boimy się o naszą rodzinę ale też o całą jamajską społeczność, o miejsca, które znajdą się bezpośrednio na drodze huraganu, o ludzi, dla których Jamajka to coś więcej niż tylko piękne miejsce na wakacje. Dziękujemy całej obsłudze hotelu, do którego przenieśliśmy się kilka dni temu. I dziękujemy Wam za wszystkie wiadomości. Będziemy starali się dodawać aktualizacje dopóki mamy taką możliwość - napisała w poście.

Przekazała również, że na wypadek nagłej ewakuacji mają spakowane plecaki, w których znajdują się najważniejsze rzeczy, w tym paszporty. Zarejestrowali się również w systemie MSZ "Odyseusz" i zaapelowała do innych Polaków znajdujących się obecnie na Jamajce, by zrobili to samo. Rejestracja podróży w "Odyseuszu" pozwala Ministerstwu Spraw Zagranicznych na szybszą reakcję oraz udzielenie pomocy Polakom przebywającym za granicą.

