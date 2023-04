i Autor: AKPA Roznegliżowana Agata Rubik zrobiła sobie zdjęcie w WINDZIE. Ale sylwetka!

Z życia wyższych sfer

Żona Rubika utyskuje na brak pomocy domowej: Najgorsze jest to, że..."

Agata i Piotr Rubikowie wrócili już ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wybierali dom i szkołę dla swoich córek - Heleny (14 l.) i Alicji (10 l.). Znany kompozytor wyprowadzi się niebawem z rodziną do Miami. Nie wiadomo na razie, czy będzie to emigracja na stałe. W ich domu w Warszawie żona Rubika nie może kjuż liczyć na pomoc gosposi. To spory kłopot dla Agaty.