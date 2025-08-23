Żona Semeniuka wyglądała jak księżniczka! Piękna suknia, zapierające dech dekoracje i ogromny tort

Żona Kamila Semeniuka wybrała kreację, która idealnie połączyła klasykę i nowoczesność. Jej bielusieńka suknia miała minimalistyczny krój, który podkreślał figurę. Głęboki dekolt w kształcie litery "V" nadawał całości subtelnego charakteru, a jednocześnie zachował elegancję. Plecy, odkryte dzięki cienkim ramiączkom, dodawały odrobiny romantycznej zmysłowości.

Największe wrażenie robił jednak dół sukni – szeroki, rozkloszowany, pięknie wirujący w tańcu. To właśnie podczas pierwszego tańca Katarzyna wyglądała jak bohaterka filmowej sceny, a uśmiech na jej twarzy mówił wszystko: to był dzień, o którym marzyła od dawna.

Zjawiskowa suknia ślubna ukochanej Semeniuka

Stylizacja ślubna panny młodej została uzupełniona przez delikatny welon, miękko spływający na ramiona i plecy. W dłoniach Katarzyna trzymała bukiet róż w pastelowych odcieniach bieli i pudrowego różu. To połączenie nadawało całości niezwykle romantyczny charakter. Pan młody, w eleganckim czarnym garniturze i klasycznym krawacie, dumnie towarzyszył ukochanej.

Elegancki i wielki tort weselny Kamila Semeniuka

Po wzruszającej ceremonii i pierwszym tańcu przyszedł czas na słodką atrakcję wieczoru – tort weselny. Kilkupiętrowa konstrukcja, utrzymana w bieli, została ozdobiona misternymi kwiatami z kremu i spektakularnymi inicjałami "K&K".

Profesjonaliści zadbali o każdy szczegół

Ślub i wesele Semeniuków nie mogłyby wyglądać tak bajecznie, gdyby nie praca doświadczonych ekspertów. Organizacją zajęła się Anna Mikołajczak-Skórzewska, wedding plannerka z firmy Wedding Arms, która dopilnowała, aby każdy detal – od wystroju sali po przebieg ceremonii – był dopięty na ostatni guzik. Za oprawę filmową odpowiadała firma Rekiny Filmowe, znana m.in. z realizacji materiałów z ślubu Rafała Mroczka czy urodzin córki Klaudii Halejcio.

Koledzy z kadry bawili się na weselu Semeniuka

Na uroczystości nie zabrakło przyjaciół Kamila Semeniuka z reprezentacji Polski. Koledzy z kadry, którzy znają siatkarza z parkietu, tym razem mogli towarzyszyć mu w najważniejszym meczu życia – meczu o miłość.Choć termin ślubu zmieniano ze względu na obowiązki sportowe Kamila, warto było czekać. Uroczystość pokazała, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać każdą próbę. Tego dnia zwycięstwo było tylko jedno – wspólne "tak", które otworzyło przed nimi nowy rozdział życia.

