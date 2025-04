Zygmunt Chajzer przed laty poznał Richarda Chamberlaina! Natychmiast się wyprostował i poprawił marynarkę. "W jego towarzystwie nie wypadało źle wyglądać"

Richard Chamberlain przez ponad 60 lat był obiektem westchnień fanów na całym świecie. Pracował od końca lat 50. Do najbardziej znanych produkcji z jego udziałem należą "Szogun" czy "Doktor Kildare".

Wielką popularność przyniosła mu też rola księdza, który stracił głowę dla kobiety, w miniserialu z 1983 roku. Mowa oczywiście o "Ptakach ciernistych krzewów". Wcielenie się w grzesznego Ralpha de Bricassarta przypadło do gustu krytykom. Rola przyniosła mu uznanie i Złoty Glob.

Poza tym amerykański aktor zagrał też w wielu filmach. Najpopularniejsze to "Płonący wieżowiec", "Czterej muszkieterowie", "Hrabia Monte Christo". W ostatnich latach podziwialiśmy go w takich serialach jak "Gotowe na wszystko", "Bracia i siostry" czy nowej części "Twin Peaks". Ostatni raz na ekranie pojawił się w 2019 roku - miał wtedy już 85 lat.

Chamberlain latami unikał publicznego rozprawiania o życiu prywatnym. Dopiero w 2003 roku przyznał w swojej biografii, że żyje z mężczyzną. Jego wieloletnim partnerem był producent, aktor i pisarz - Martin Rabbett, młodszy od Chamberlaina o niemal 20 lat. Choć panowie finalnie rozstali się w 2010 roku po 30 latach związku, do końca pozostawali w stałym kontakcie i zachowali przyjaźń. To właśnie dawny ukochany Chamberlaina poinformował o jego śmierci w domu na Hawajach.

Nasz ukochany Richard jest teraz wśród aniołów. Jest wolny i szybuje ku tym, którzy odeszli przed nami. Jak bardzo byliśmy błogosławieni, że poznaliśmy tak niesamowitą i kochającą duszę. Miłość nigdy nie umiera. A nasza miłość unosi go ku następnej wielkiej przygodzie - napisał w oświadczeniu.

W 1998 roku Richard Chamberlain odwiedził Polskę. Wziął wtedy udział w gali rozdania Telekamer, gdzie odebrał specjalną statuetkę. Przy okazji jedną z nich wręczył Zygmuntowi Chajzerowi.

Bardzo ubolewam, że Richarda Chamberlaina nie ma już z nami. To tragiczna wiadomość, że odszedł. Dnia, w którym go spotkałem i emocji z tym związanych, nigdy nie zapomnę. To był dla mnie wielki moment i ogromne przeżycie. W końcu odbierałem Telekamerę z rąk samego Richarda Chamberlaina znanego na całym świecie, którego podziwiałem od lat, a nie każdy miał taki zaszczyt - wspominał dziennikarz w rozmowie z "Super Expressem".