Córka Muska odniosła się do narodzin jego 14. dziecka. Zrobiła to w zaskakujący sposób

Znany poseł był w Sejmie pod wpływem środków odurzających. Nie do wiary, co robił [WIDEO]

Elon Musk jest ojcem licznej gromadki. Ciężko doliczyć się wszystkich pociech miliardera, a wygląda na to, że w temacie dzieci nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa. Pod koniec lutego 2025 roku pojawiła się informacja, że na świecie pojawiło się kolejne dziecko Muska, którego matką jest Shivon Zilis, obecna partnerka miliardera. Kobieta ogłosiła, że urodził się ich wspólny syn, który otrzymał Seldon Lycurgus. Wiadomość ta pojawiła się w mediach społecznościowych, a konkretnie na platformie X.

Musk znów został ojcem. W lutym 2025 powitał na świecie synka

Świeżo upieczona matka napisała:- Porozmawialiśmy z Elonem i w świetle pięknych urodzin Arcadii uznaliśmy, że lepiej będzie po prostu podzielić się bezpośrednio informacjami o naszym wspaniałym i niesamowitym synu Seldonie Lycurgusie. Zbudowany jak Juggernaut [mocarz z amerykańskich komiksów], z sercem ze złota. Kocham go tak bardzo - napisała wzruszona, a jej partner skomentował dodając emotikon w kształcie serduszka. To już kolejne dziecko pary, ponieważ Shivon Zilis i Elon Musk są rodzicami: bliźniaków Strider i Azure oraz dziecka urodzonego w 2024 roku, którego imię i płeć jest nieznana.

21-letnia córka Muska komentuje narodziny jego kolejnego dziecka

Wiadomość o narodzinach potomka skomentowała też w sieci przyrodnia siostra dziecka, jedna ze starszych pociech Elona Muska. To Vivian Jenna Wilson, mająca 21 lat transpłciowa córka, która co prawda od kilku lat nie utrzymuje kontaktów z ojcem i wyrzekła się jego nazwiska. Wieści o nowym rodzeństwie skomentowała tak: - Wow, gdybym dostawała pięciocentówkę za każdym razem, gdy dowiaduję się, że mam przyrodnie rodzeństwo przez Reddit, miałabym dwie pięciocentówki ... Nie jest to dużo, ale dziwne, że zdarzyło się to dwa razy, prawda - przyznała w opublikowanym w sieci filmiku.

Co ciekawe kilka miesięcy wcześniej inna kobieta przekazała, że także doczekała się dziecka z Muskiem. Ashley St. Clair, znana "konserwatywna influencerka" wyznała, że bogacz jest ojcem jej kilkumiesięcznego synka.

Wszystkie dzieci Elona Muska

Nevadę Alexandra (zmarło w wieku kilku miesięcy) Griffin Vivian Jenna Damian Kaia Saxon X AE A-XII, Exa Dark Sideræl Strider Azure Techno Mechanicus dziecko o nieznanym imieniu Seldon Lycurgus dziecko, którego matką jest Ashley St. Clair

Elon Musk zabrał niegdyś głos na temat rodziny i potomstwa, jak stwierdzi: - Jeśli ludzie nie będą mieli więcej dzieci, cywilizacja upadnie. Zapamiętajcie moje słowa.