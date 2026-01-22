Hołownia pierwszy raz o odejściu żony Urszuli z wojska: "Jest dla mnie bohaterką"

Urszula Brzezińska-Hołownia jeszcze do niedawna była, pilotem myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP. Jak poinformowała kilka dni temu TVN24, żona obecnego wicemarszałka Sejmu, Szymona Hołowni odchodzi z Wojska Polskiego. - Taka decyzja została podjęta przez major Urszulę Brzezińską-Hołownię, że porzuca wojskowy mundur, kombinezon pilota samolotu MiG-29 i przechodzi do cywila. Jak nieoficjalnie słyszę, są to względy rodzinne -przekazał dziennikarz stacji.

Szymon Hołownia o powodach odejścia żony z wojska

Teraz zaś głos zabrał mąż pilotki, Szymon Hołownia i w rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił powody decyzji swoje żony. - Powody są rodzinne, ściśle rodzinne. Ula po prostu po tych wielu ciężkich latach... Mamy małe dzieci. Żołnierz, tak jak moja żona, służący w siłach powietrznych, mających dyżury w różnych miejscach, wyjeżdżając do chwilę... To jest bardzo obciążająca praca - ocenił Szymon Hołownia.

Polityk nie szczędził pięknych słów pod adresem żony: - To dla mnie było bardzo budujące jako dla męża. Mężczyźni mówili, że mogą robić to, co robili, bo w domu była żona, która zajmowała się dziećmi, a u nas to ona była tą żoną, a przy okazji wspaniałym żołnierzem, filarem jednostki. Hołownia nie ukrywał też, że jest niezwykle dumny z żony, podkreślił jednocześnie, że ich dzieci są jeszcze małe i potrzebują rodziców:

Są w takim wieku, że chcemy im dać wszystko, co możemy. Mam jednak nadzieję, że kompetencje mojej żony będą jeszcze wykorzystane. Proszę pamiętać, że teraz, dzięki bardzo mądrym regulacjom, istnieje coś takiego jak aktywna rezerwa, po pewnym czasie można wrócić, jeśli ktoś chce. Jestem dumny z mojej żony. Nie jestem rzecznikiem żony, może ona będzie chciała kiedyś więcej opowiedzieć - podkreślił Hołownia.

Niedługo Szymon Hołownia i Urszula Brzezińska-Hołownia będą obchodzili 10. rocznicę ślubu. Para poznała się, gdy polityk był jeszcze prowadzącym program rozrywkowy "Mam talent". - Nie wiem, skąd przyszedł mi do głowy pomysł, by namówić producentów "Mam talent!", żebyśmy część zdjęć nagrali na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Załatwiono wszystkie zgody, przygotowano nam lotnicze kombinezony, pozwolono wsiąść do MiG-a. W domku pilota zobaczyłem na jakiejś rozpisce jedno kobiece nazwisko. Zapamiętałem, bo wydało mi się to niezwykłe. Później zalajkowałem profil bazy, a portal społecznościowy przez swoje algorytmy zaproponował mi znajomość z Ulą Brzezińską, której nazwisko od razu skojarzyłem. Napisałem. Dostałem odpowiedź – opowiadał kiedyś o poznaniu żony Szymon Hołownia.