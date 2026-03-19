Marta Nawrocka leci do USA! Spotka się z pierwszą damą Melanią Trump. Znamy kulisy!

Pierwsza dama Marta Nawrocka udaje się z wizytą do USA, w czasie pobytu w Waszyngtonie spotka się z Melanią Trump - ustalił "Super Express". Marta Nawrocka uda się do Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego tygodnia. To będzie jej kolejna wizyta w USA, poprzednią miała okazję odbyć we wrześniu 2025 roku wraz z mężem Karolem Nawrockim.

Prezydent miał wówczas szereg ważnych i oficjalnych spotkań, ponieważ poleciał do USA, by wziąć udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Oboje, prezydent i jego małżonka mieli też wtedy okazję do spotkania z Polonią w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, znanym jako Amerykańska Częstochowa, w Doylestown w stanie Pensylwania.

Dodatkowo Marta Nawrocka realizowała własny program działań. To wówczas odwiedziła ona członkinie Polish American Women’s Club BEYOND, czyli kobiety pochodzenia polskiego, które mieszkają w USA. Klub powstał z inicjatywy liderek polonijnych, które chciały promować kulturę, język i tradycje polskie, a jednocześnie wzmacniać pozycję kobiet w społeczności emigracyjnej. - Macie prawdziwą odwagę, by podbijać świat. By realizować i rozwijać swoje aktywności zawodowe tu, za Wielką Wodą, daleko od Polski, choć wciąż z Polską w sercu. Serdecznie za to dziękuję - mówiła wówczas do przedsiębiorczyń Marta Nawrocka. Spotkała się także z uczniami polonijnych szkół i miała okazję w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wziąć udział w Narodowym Czytaniu.

Nasza prezydentowa spędziła też czas aktywnie i wzięła udział w biegu w Central Parku w Nowym Jorku. Towarzyszyła jej grupa biegaczy polskiego pochodzenia, zrzeszonych w Polska Running Team. Miała też okazję spotkać się z żoną Donalda Trumpa, ponieważ brała udział w recepcji wydawanej przez małżonkę prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

- W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie First Lady Melanii Trump - napisała wówczas. Do tego Marta Nawrocka wraz z mężem pojawiła się na bankiecie zorganizowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

