Marta Nawrocka pojawiła się na trybunach! Zachwyciła strojem w kolorze maliny

Marta Nawrocka, aktywnie promuje sport, szczególnie kobiece drużyny i sportsmenki, ze szczególnym naciskiem na kobiecą piłkę nożną.

W piątek 5 czerwca wspierała polskie piłkarki w meczu z Francją na arenie w Gdańsku, kontynuując swoje zaangażowanie po wcześniejszych spotkaniach i udziale w Gali Orlen Ekstraligi Kobiet w Warszawie.

Pierwsza dama podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych, a sama jest aktywna fizycznie, uprawiając rower, rolki i taniec, co było jej pasją od najmłodszych lat.

Żona Nawrockiego pojawiła się na trybunach

Marta Nawrocka od kiedy została pierwszą damą, promuje sport i kibicuje naszym reprezentantom. Szczególne miejsce w jej kibicowskim sercu zajmują kobiece drużyny oraz polskie sportsmenki. W piątek (5 czerwca) Nawrocka pojawiła się na trybunach areny w Gdańsku, gdzie wspierała polskie piłkarki w meczu z Francją. To był już kolejny wyraz wsparcia pierwszej damy dla Reprezentacji Polski Kobiet w Piłce Nożnej i rozwoju tej dyscypliny sportu w Polsce.

W październiku Marta Nawrocka oglądała na żywo mecz Polek z Holenderkami, wcześniej z drużyną Niny Patalon spotkała się na piłkarskim śniadaniu, zaś w ostatni poniedziałek w Warszawie wzięła udział w uroczystej Gali Orlen Ekstraligi Kobiet, gdzie piłkarskie laury zebrały także te zawodniczki, które na co dzień są trzonem reprezentacji.

Nawrocka doskonale wie, jak ważne jest wsparcie polskich zawodniczek: - Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną! I dziewczęce marzenia, które rodzą się jeszcze na szkolnych boiskach czy podwórkach, a później owocują pięknymi sportowym karierami – mówiła w trakcie wspomnianej Gali Orlen Ekstraligi Kobiet.

Marta Nawrocka kocha sport

Zresztą żona prezydenta nie tylko wpiera sportowców, ale też sama uprawia sport, który jest jej pasją. Pierwsza dama regularnie uprawia sport – jeździ na rowerze i rolkach, a jednym z jej zamiłowań jest taniec. Wiadomo też, że jako nastolatka tańczyła w balecie!

Pierwsza dama zaskoczyła stylizacją. Co za kolor!

W czasie meczu polskiej reprezentacji kobiet Nawrocka oczywiście skupiła uwagę fotoreporterów. Na wydarzenie pierwsza dama wybrała strój w kolorach czerwonym i białym. Miała na sobie piękny kostium w kolorze czerwieni wpadającym w malinę. Aby nie przytłoczyć stylizacji postawiła na prosty kok i delikatną biżuterię.

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